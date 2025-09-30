Champions League: Η ώρα και το κανάλι του Πάφος-Μπάγερν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις

Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League ανοίγει απόψε (Τρίτη 30/9) την αυλαία της, με εννέα αναμετρήσεις να λαμβάνουν χώρα στα γήπεδα της Ευρώπης.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Πάφου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Η κυπριακή ομάδα υποδέχεται τους «Βαυαρούς» σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 22:00 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 6HD.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 19:45, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την «πρωτάρα» Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, με τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2HD.

Επίσης, η βραδιά έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, με τους αγώνες της Μπριζ του Τζόλη, της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη και την Μπενφίκα του Παυλίδη.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών αγώνων του Champions League

19:45 Αταλάντα - Μπριζ COSMOTE SPORT 3HD

19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ COSMOTE SPORT 8HD

22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας COSMOTE SPORT 7HD

22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου COSMOTE SPORT 6HD

22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ COSMOTE SPORT 3HD

22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης COSMOTE SPORT 5HD

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ COSMOTE SPORT 9HD