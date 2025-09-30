Champions League: Η ώρα και το κανάλι του Πάφος-Μπάγερν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις
Οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών (30/9) αγώνων του Champions League.
Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League ανοίγει απόψε (Τρίτη 30/9) την αυλαία της, με εννέα αναμετρήσεις να λαμβάνουν χώρα στα γήπεδα της Ευρώπης.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Πάφου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Η κυπριακή ομάδα υποδέχεται τους «Βαυαρούς» σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 22:00 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 6HD.
Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 19:45, η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την «πρωτάρα» Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, με τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 2HD.
Επίσης, η βραδιά έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, με τους αγώνες της Μπριζ του Τζόλη, της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη και την Μπενφίκα του Παυλίδη.
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών αγώνων του Champions League
19:45 Αταλάντα - Μπριζ COSMOTE SPORT 3HD
19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης COSMOTE SPORT 2HD
22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ COSMOTE SPORT 8HD
22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας COSMOTE SPORT 7HD
22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου COSMOTE SPORT 6HD
22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ COSMOTE SPORT 3HD
22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα COSMOTE SPORT 2HD
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης COSMOTE SPORT 5HD
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ COSMOTE SPORT 9HD