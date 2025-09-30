Ο λόγος που το ημιαυτόματο οφσάιντ καθυστερεί πολύ και η χειροκίνητη διαδικασία

Αρκετή συζήτηση, σήκωσε η φάση του ακυρωθέντος γκολ του Παναιτωλικού απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο 79', με το οποίο η ομάδα του Αγρινίου θα έπαιρνε το προβάδισμα με 2-1.

Το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ, με τον Χρήστο Σιέλη να είναι εκτεθειμένος για ελάχιστα εκατοστά.

Το γεγονός το οποίο σχολιάστηκε, δεν ήταν η εγκυρότητα της απόφασης, από τη στιγμή που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεχνολογία, αλλά ο χρόνος που χρειάστηκε για να παρθεί.

Μπορεί στο ημιαυτόματο οφσάιντ, η διαδικασία να είναι συγκεκριμένη και τυποποιημένη, ωστόσο υπάρχει μια στιγμή στην οποία χρειάζεται η παρέμβαση του χειριστή του VAR.

Η μοναδική χειροκίνητη διαδικασία, είναι η στιγμή την οποία φεύγει η μπάλα από τα πόδια του ποδοσφαιριστή που κάνει τη σέντρα.

Στις περιπτώσεις που η φάση είναι οριακή, έχει μεγάλη σημασία η στιγμή που φεύγει η μπάλα από τα πόδια του παίκτη, καθώς μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου, μπορούν να κρίνουν το αν υπάρχει οφσάιντ ή όχι.

Αυτός ακριβώς, είναι και ο λόγος για τον οποίο, το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού, εξετάστηκε για περίπου τέσσερα λεπτά.