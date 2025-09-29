Ο Αρτέτα θέλει πιλότους της πολεμικής αεροπορίας για την Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός, δύο ημέρες πριν το μεγάλο ματς στο Λονδίνο απέναντι στον Ολυμπιακό για τοChampions League, προκάλεσε εντύπωση με την νέα καινοτόμα ιδέα που σκέφτηκε. Όπως αποκάλυψε η «Telegraph», ο Αρτέτα σκοπεύει να προσλάβει πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, ώστε να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των παικτών του μέσα στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα ο προπονητής των Gunners ανέφερε:

«Φέρνω ως παράδειγμα τα βρετανικά μαχητικά αεροπλάνα. Θα έρθω σε επαφή με αυτούς τους πιλότους για να μάθω πώς επικοινωνούν. Στη δουλειά τους, πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου. Δεν γίνεται να χρησιμοποιούν 20 φράσεις, μία τους αρκεί! Δεν λένε δηλαδή ''ο άνεμος έρχεται από εδώ, τώρα πρέπει να στρίψεις αριστερά'', γιατί έτσι... μπαμ, κάτω. Άρα, ρωτάω, πόσο συγκεκριμένοι μπορεί να είμαστε και πόσο ξεκάθαροι μπορούμε να γίνουμε; Θέλω κι εμείς να γίνουμε καλύτεροι στον τρόπο που επικοινωνούμε, οπότε οι πιλότοι μας βοηθήσουν»

🔴 Mikel Arteta has come up with another left-field idea to give team an edge, adding to ‘light-bulb’ team talk and blaring out music in training



Read about it ⬇️https://t.co/xSpmoGpNw9#AFC | #COYG pic.twitter.com/7Q34N5egz2 — Telegraph Football (@TeleFootball) September 29, 2025

Οι ευρηματικές ιδέες του Αρτέτα

Ο 43χρονός τεχνικός συνηθίζει να δοκιμάζει διάφορες ανορθόδοξες μεθόδους για να βοηθήσει την ομάδα του. Στο παρελθόν ο Μικέλ Αρτέτα έχει χρησιμοποιήσει πρωτότυπες τακτικές, όπως την πρόσληψη πορτοφολάδων για να διατηρούν τους παίκτες σε εγρήγορση στη διάρκεια γευμάτων ή την προπόνηση υπό τους ήχους του «You'll Never Walk Alone» πριν από παιχνίδι στο «Άνφιλντ».

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αρτέτα συμμετέχει σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp μαζί με κορυφαίους προπονητές, όπως ο Στιβ Κερ και ο Έντι Τζόουνς.