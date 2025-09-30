Ο Αρτέτα μελετά τα «όπλα» του ενόψει Ολυμπιακού –Αμφίβολος ο Έντεγκααρντ

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε σήμερα (30/9) στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ετοιμάζονται για μία από τις δυσκολότερες τους αποστολές.

Ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα ετοιμάζει τα πλάνα του για την αναμέτρηση, έχοντας στο μυαλό του κάποιες «σταθερές» για το αρχικό σχήμα, αλλά και ορισμένα διλήμματα.

Η Άρσεναλ προέρχεται από ένα πολύ μεγάλο διπλό με ανατροπή στο φινάλε απέναντι στη Νιούκαστλ, το οποίο την έφερε σε απόσταση μόλις δύο βαθμών από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Έπειτα από ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι υψηλής έντασης, ο Ισπανός τεχνικός θα επιχειρήσει να φρεσκάρει - ως ένα βαθμό - την ενδεκάδα του με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ξεκουράσει ορισμένους παίκτες, ενόψει των συνεχόμενων αγώνων που ακολουθούν σε Premier League, FA Cup, Carabao Cup και Champions League.

Σε σχέση με την ενδεκάδα απέναντι στη Νιούκαστλ, το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τα Αγγλικά μέσα, είναι να υπάρξουν επτά αλλαγές! Κάτω απ' τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Κέπα, με τον Αρτέτα να δίνει «ανάσες» στον Ράγια. Το ίδιο ενδέχεται να συμβεί με τον Γκάμπριελ, ο οποίος είναι αρκετό πιθανό να βρεθεί στον πάγκο και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να αποτελείται από τους Σαλιμπά και Μοσκέρα.

Στα άκρα της άμυνας πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσουν οι Τίμπερ και Λιούις Σκέλι. Στη μεσαία γραμμή, ο μοναδικός κοινός παρονομαστής της αναμέτρησης με τις «καρακάξες», θα είναι ο Μάρτιν Θουμπιμέντι, ο οποίος θα πλαισιωθεί από τον Μικέλ Μερίνο.

Στο ρόλο του επιτελικού μέσου, είναι αρκετά πιθανό να ξεκινήσει ο Μάρτιν Έντεγκααρντ, ο οποίος μπήκε πρόσφατα στις προπονήσεις της Άρσεναλ, έπειτα από τρίμηνη απουσία με πρόβλημα στην ωμοπλάτη. Ο Νορβηγός μέσος δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Νιούκαστλ, όπως είχε ακουστεί αρχικά και θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στο δεξί άκρο της επίθεσης, φαβορί είναι ο Σάκα, ενώ στο αριστερό, φανέλα βασικού θα πάρει ο Μαρτινέλι. Στην κορυφή της επίθεσης, δύσκολα δεν θα ξεκινήσει ο Βίκτορ Γιόκερες.

Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν με αξιώσεις και οι Ράις, Έζε, Καλαφιόρι.

Η πιθανότερη ενδεκάδα της Άρσεναλ απέναντι στον Ολυμπιακό:

Κέπα, Τίμπερ, Λιούις Σκέλι, Σαλιμπά, Μοσκέρα, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Έντεγκααρντ, Σάκα, Μαρτινέλι, Γιόκερες.