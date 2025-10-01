Champions League: Η Μαρσέιγ «ισοπέδωσε» τον Άγιαξ με τεσσάρα - «Σόκαρε» τη Λίβερπουλ η Γαλατασαράι

Εννέα αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, για την Τρίτη (30/9) με την θριαμβευτική νίκη της Μαρσέιγ κόντρα στον Άγιαξ (4-0) και τη νίκη της Γαλατάσαράι κόντρα στη Λίβερπουλ (1-0) «κλέβουν» την παράσταση.

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα εύκολο απόγευμα στο Καζακστάν, καθώς επικράτησε με 5-0 της Καϊράτ Αλμάτι με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει χατ τρικ και να φτάνει τα 5 γκολ σε δυο αγωνιστικές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με αυτό το «τρίποντο» η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έκανε το 2/2 και έπιασε κορυφή με 6 βαθμούς ενώ από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι υποχρεώθηκαν στη δεύτερη διαδοχική τους ήττα και βρέθηκαν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αταλάντα - Μπρίζ 2-1

Η Αταλάντα έκανε την ανατροπή κόντρα στην Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ με καταπληκτική εκτέλεση στο 38ο λεπτό αλλά το δεύτερο μέρος δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η ομάδα του Βελγίου καθώς τα γκολ των Σάμαρτιντς (74') Πάσαλιτς (87') χάρισαν στους γηπεδούχους τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Η Ατλέτικο διέλυσε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 5-1 στην Μαδρίτη, χάρη σε γκολ των Ρασπαντόρι (4'), Λε Νορμάντ (33'), Γκριεζμάν (45'), Σιμεόνε (70') και Άλβαρεζ (82'). Οι Γερμανοί είχαν μειώσει προσωρινά με σκόρερ τον Μπούρκαρντ (57').

Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0

Στην αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον, η Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη βασικό γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Τσέλσι στο Λονδίνο. Από αυτογκόλ του Ρίος στο 18ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ, είχε τις στιγμές για να ισοφαρίσει, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Έτσι οι «αετοί» παραμένουν χωρίς πόντο στην διοργάνωση, με τους «μπλε» να... σπάνε το ρόδι και να πανηγυρίζουν τους τρεις πρώτους της βαθμούς.

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0

Οι «κόκκινοι» έδωσαν συνέχεια στις κακές τους εμφανίσεις και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στην διοργάνωση από την Γαλατασαράι με 1-0. Στο ξεκίνημα του ματς έμειναν πίσω στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Όσιμεν και μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης δεν μπόρεσαν να ισοφαρίσουν, μολονότι σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες.

Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5

Η Πάφος αναμενόμενα είχε δύσκολο έργο κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και γνώρισε βαριά ήττα με 5-1 στην μεγαλόνησο. Δύο γκολ πέτυχε ο Κέιν (15, 34') και από ένα οι Γκερέιρο (20'), Τζάκσον (31'), Ολίσε (69'). Το γκολ της τιμής για την κυπριακή ομάδα πέτυχε ο Όρσιτς λίγο πριν την ανάπαυλα.

Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0

Η Μαρσέιγ συνέτριψε τον Άγιαξ με 4-0. Οι Γάλλοι είχαν... κλειδώσει τη νίκη από το πρώτο μέρος με δύο γκολ του Παϊσάο (6', 12') και ένα του Γκρίνγουντ (26'). Στην επανάληψη ο Ομπαμεγιάνγκ στο 52ο λεπτό έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

Μπόντο Γκίλμτ - Τότεναμ 2-2

Τα «σπιρούνια» να πέφτουν... θύμα της Μπόντο Γκλιμτ, η οποία έχασε πέναλτι στο 35ο λεπτό με τον Χογκ, αλλά στην επανάληψη ήταν εξαιρετική. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάουγκε, ο οποίος σκόραρε δις από ισάριθμες ασίστ του Εβγιέν στο 53' και στο 66'. Η Τότεναμ μείωσε σε 2-1 με γκολ του Βαν ντε Βεν και στο 89ο λεπτό έσωσε τον βαθμό χάρη σε αυτογκόλ του Γκούντερσεν.

Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0

Στην έτερη συμμετοχή Έλληνα ποδοσφαιριστή, αυτή του Χρήστου Ζαφείρη, η Σλάβια Πράγας ηττήθηκε με 3-0 από την Ίντερ στην Ιταλία. Σε διάστημα τεσσάρων λεπτών δέχθηκε δύο γκολ από τους Λαουτάρο Μαρτίνεζ (20') και Ντάμφρις (34'). Ο Αργεντίνος στράικερ σκόραρε στο 65ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Πηγή: Athletiko.gr