Στάζει μέλι για Μεντιλίμπαρ ο Αρτέτα: «Τον είχα προπονητή στα 13 μου, θα είναι δύσκολο παιχνίδι»

Άρσεναλ και Ολυμπιακός μάχονται στο «Έμιρεϊτς» (01/10, 22:00, Cosmote 1HD/MEGA) για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Μικέλ Αρτέτα στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θυμίζοντας ότι τον είχε προπονητή στα 13 του χρόνια στις ακαδημίες της Αθλέτικ Μπιλμπάο, και τόνισε ότι γνωρίζει πολύ καλά την αποτελεσματικότητα της δουλειάς του.

Ο Αρτέτα αποκάλυψε πως ο Μεντιλίμπαρ ήταν ο πρώτος του προπονητής στην Ακαδημία της Αθλέτικ Μπιλμπάο, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 13 ετών. «Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και έναν πολύ, πολύ καλό προπονητή, τον οποίο ξέρω από παιδί καθώς τον είχα προπονητή εκείνη την περίοδο», δήλωσε ο Αρτέτα.

Ο νεαρός τότε Μικέλ ξεχώριζε για το ταλέντο του και ο Μεντιλίμπαρ ήταν εκείνος που τον καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα. Αυτή η εμπειρία έχει χαραχτεί στη μνήμη του τεχνικού της Άρσεναλ, ο οποίος εξήρε τον αντίπαλό του, τονίζοντας ότι η αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Ξέρω πώς δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, πόσο επιδραστικός είναι και γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο», σημείωσε ο Αρτέτα, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δουλειάς του προπονητή του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, ερωτηθείς ποιον ποδοσφαιριστή θα επέλεγε να πάρει από τον Ολυμπιακό στην Άρσεναλ, ο Αρτέτα έδωσε μία απάντηση που ξεχώρισε: τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! Μια δήλωση που φανερώνει τον ιδιαίτερο δεσμό και τον βαθύ σεβασμό που τρέφει για τον άλλοτε «δάσκαλό» του. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, όπως φάνηκε στις δικές του δηλώσεις, χαροποιήθηκε ιδιαίτερα από τα λόγια του Αρτέτα, σε μια στιγμή που αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι.