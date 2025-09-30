Μεντιλίμπαρ για Άρσεναλ: «Αγαπάω τον Αρτέτα, ήμουν προπονητής του όταν ήταν παιδί»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο «Εμιρέιτς» για τη 2 αγωνιστική της League Phase του Champions League (Τετάρτη 01/10, 22:00). Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο στυλ παιχνιδιού θα ήταν επικίνδυνη για την ομάδα του, παροτρύνοντας τους παίκτες του να μην σκέφτονται υπερβολικά τον αντίπαλο.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε τη δήλωση του Μικέλ Αρτέτα, αναφέρθηκε στην πολυφωνία που έχει στη μεσαία γραμμή και υπογράμμισε πως η ομάδα του πρέπει να είναι έτοιμη να «υποφέρει» στον αγωνιστικό χώρο λόγω της πίεσης και της δυνατής ατμόσφαιρας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ: «Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν να κερδίσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της ομάδας ή θα πάει με την ίδια στρατηγική: «Αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε».

Για το ότι η Άρσεναλ μπορεί να ανταπεξέλθει κόντρα σε πολλά σχέδια και τι σκέφτεται να κάνει ως πλάνο για να την αντιμετωπίσει: «Δεν πρέπει να τρελενόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αν είναι να σκεφτόμαστε τι κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

Για το αν είναι προτεραιότητά του να παίξει ο Ολυμπιακός χωρίς φόβο: «Είναι σημαντική η νοοτροπία μιας ομάδας, να δείξει θάρρος όταν βγει έξω. Άλλο το να βγεις με σκοπό να αμυνθείς κι να μην προσπαθήσεις καν, ελπίζω να μη γίνει αυτό αύριο. Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε από όταν ήμουν εγώ».

Για το ότι ο Αρτέτα δήλωσε ότι από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε εκείνον: «Ευχαριστώ, Μικέλ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω ήμουν προπονητής του όταν ήταν μικρό παιδάκι».

Για το ότι ο ίδιος είναι αήττητος στην Αγγλία και τι πρέπει να κάνει για να το διατηρήσει: «Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά, ελπίζουμε να μην είναι αύριο. Ελπίζουμε να παίξουμε χώρις φόβο και πολύ θάρρος. Να παίξουμε με υπομονή».

Για τις έξι διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χαφ: «Είναι πολύ εύκολο. Είναι καλό να έχεις επιλογές, το κακό είναι να μην έχεις και να πας με ό,τι έχεις. Θα επιλέξω αύριο την καλύτερη δυνατή επιλογή και στη συνέχεια στη διάρκεια του αγώνα αυτόν που θα αλλάξει».

Για το αν είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να υπομονεί την ατμόσφαιρα: «Σίγουρα θα είναι όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα υποστηρίξουν την ομάδα τους, το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας οπαδοί το κάνουν πάντα και θα προσπαθήσουν ξανά. Θα πρέπει να υποφέρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας πιέσει ο αντίπαλος και όλη η ατμόσφαιρα».

Για την ατμόσφαιρα των οπαδών της Άρσεναλ που είναι από τις καλύτερες στην Premier League: «Νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα δίνει μεγάλο κίνητρο στους παίκτες. Το άσχημο είναι να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Πρέπει να το απολαύσουμε».