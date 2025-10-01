Η ομάδα που είχε προπονητή ο Αρτέτα τον Μεντιλίμπαρ και μια μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ

Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο μικρές ή μεγαλύτερες, άγνωστες ιστορίες. Μία από αυτές αποκάλυψαν με λίγες ώρες διαφορά ο Μικέλ Αρτέτα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μία μέρα πριν τεθούν αντίπαλοι στο τερέν του Emirates, στημεγάλη αποψινή (22.00) ανάμεσα στην Αρσεναλ και τον Ολυμπιακό.

Ο κόουτς των «κανονιέρηδων» και ο ομόλογός του των «ερυθρολεύκων» είναι αμφότεροι Βάσκοι. Ο πρώτος γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν και ο δεύτερος στο Ζαλντιμπάρ. Εξήντα χιλιόμετρα δρόμος χωρίζει τις δύο πόλεις, αλλά και 21 χρόνια τους δύο προπονητές...

Ο Μικέλ Αρτέτα (γεννήθηκε το 1982) μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη χώρα των Βάσκων: Εντάχθηκε πολύ μικρός στην ακαδημία Antiguoko και στα νεανικά τμήματα της Aθλέτικ Μπιλμπάο. Σε ηλικία 13–14 ετών ήταν ήδη ξεχωριστό μέλος των ακαδημιών της. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γεννήθηκε το 1961, αποσύρθηκε ως παίκτης το 1994 και ξεκίνησε να εργάζεται σε νεανικά τμήματα της Αθλέτικ πριν προχωρήσει σε καριέρα προπονητή σε επαγγελματικούς συλλόγους (αργότερα έγινε πρώτος προπονητής της Αθλέτικ και δη το 2005), για να καταλήξει εδώ και περίπου δύο χρόνια στον Ολυμπιακό με τα αποτελέσματα που συνοδεύουν τη δουλειά του να είναι εντυπωσιακά.

Στις δηλώσεις τους την παραμονή του αγώνα, οι δύο τεχνικοί αναφέρθηκαν με απόλυτο σεβασμό ο ένας προς τον άλλο: Ο Αρτέτα που πλέον διαχειρίζεται ένα ρόστερ αξίας 1,33 δισ. ευρώ (Transfermarkt) μίλησε με θερμά λόγια για τον Μεντιλίμπαρ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ αποτελεσματικό και σκληρό, με ξεκάθαρη ιδεολογία», ενώ ο «Μέντι» σχολίασε ότι τον αγαπά και στάθηκε στην ποιότητα και τη νοοτροπία που έχει περάσει ο... μαθητής του στην ομάδα του Λονδίνου.

Πώς το κάλυψαν τα αγγλικά ΜΜΕ

Υπήρξαν ρεπορτάζ και αναφορές σε αγγλόφωνα Μέσα που μετέφεραν κυρίως τα λόγια του κόουτς της Αρσεναλ, αλλά και την εκτίμησή που τρέφει για τον Μεντιλίμπαρ και την ομάδα του Πειραιά. Πέρα από την επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας που έχει την πλήρη απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων, υπήρξαν σχετικές αναφορές σε διεθνή δίκτυα όπως το ESPN, ο Guardian και το Sky Sports...

Για την ιστορία, ο Μικέλ Αρτέτα είχε ακουστεί κάποια στιγμή και ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, όταν το 2002 μετακινήθηκε από τη Μπαρτσελόνα και συνέχισε στη Ρέιντζερς της Σκωτίας. Εφυγε σε ηλικία 15 ετών από τα τμήματα υποδομής της Μπιλμπαο και εντάχθηκε στην πασίγνωστη «Μασία» της Βαρκελώνης. Πρώτη του παρουσία με τους «μπλαουγκράνα» ήταν με την ομάδα με παίκτες κάτω των 16 ετών...