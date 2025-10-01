Ολυμπιακός: Οι έντεκα «εκλεκτοί» του Μεντιλίμπαρ για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Άρσεναλ (1/10,22:00) στο «Emirates» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League με τους «ερυθρόλευκους» να καλούνται να τα βγάλουν εις πέρας σε μια πολύ δύσκολη αποστολή αλλά με σύμμαχό τους την παράδοση, με τρία «διπλά» στην έδρα της σημερινής της αντιπάλου θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μία ώρα πριν τη σέντρα η UEFA γνωστοποίησε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να επιλέγει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Ορτέγκα στο αριστερό, δίδυμο στα στόπερ, τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντσο Πιρόλα, στη μεσαία γραμμή θα βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία, στη δεξιά πτέρυγα ο Ζέλσον Μαρτίνς, στην αριστερή ο Ντανιέλ Ποντένσε, και ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Από την άλλη πλευρά ο Μικέλ Αρτέτα, έδωσε τα «γάντια» στον Ντέιβιντ Ράγια, και παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-3-3 με τον Μπεν Γουάιτ να βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Λιούις Σκέλι στο αριστερό, δίδυμο στα στόπερ με τον Γούιλιαμ Σαλιμπά και τον Γκάμπριελ Μαγκαλάες, στον άξονα θα βρίσκονται ο Θουπιμέντι, ο Μικέλ Μερίνο και ο Μάρτιν Όντεγκαρντ και στις πτέρυγες θα αγωνιστούν ο Λέαντρο Τροσάρ με τον Γκάμπριελ Μαρτινέλλι, και ο Βίκτορ Γιόκερες θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.