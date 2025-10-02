Η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής του Champions League
Δείτε την κατάταξη όπως διαμορφώθηκε μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με εννέα παιχνίδια, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.
Η δεύτερη μέρα είχε πλούσιο θέαμα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να φεύγει με σπουδαία νίκη από τη Βαρκελώνη, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1
Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 1-5
Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούτης 5-1
Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2
Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0
Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5
Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0
Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους 2-2
Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι 2-2
Λεβερκούζεν - Αιντχόφεν 1-1
Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2
Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1
Νάπολι - Σπόρτινγκ 2-1
Η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής του Champions League
- Μπάγερν Μονάχου, 6β
- Ρεάλ Μαδρίτης, 6β
- Παρί, 6β
- Ιντερ, 6β
- Άρσεναλ, 6β
- Καραμπάγκ, 6β
- Ντόρτμουντ, 4β
- Μάντσεστερ Σίτι, 4β
----------------------------------
- Τότεναμ, 4β
- Ατλέτικο Μαδρίτης, 3β
- Νιουκάστλ, 3β
- Μαρσέιγ, 3β
- Μπριζ, 3β
- Σπόρτινγκ, 3β
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 3β
- Μπαρτσελόνα, 3β
- Λίβερπουλ, 3β
- Τσέλσι, 3β
- Νάπολι, 3β
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 3β
- Γαλατασαράι, 3β
- Αταλάντα, 3β
- Γιουνέντους, 2β
- Μπόντο/Γκλιμτ, 2β
--------------------------------
- Λεβερκούζεν, 2β
- Βιγιαρεάλ, 1β
- Αϊντχόφεν, 1β
- Κοπεγχάγη, 1β
- Ολυμπιακός, 1β
- Μονακό, 1β
- Σλάβια Πράγας, 1β
- Πάφος, 1β
- Μπενφίκα, 0β
- Μπιλμπάο, 0β
- Άγιαξ, 0
- Καϊράτ Αλμλάτι, 0β