Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με εννέα παιχνίδια, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Η δεύτερη μέρα είχε πλούσιο θέαμα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να φεύγει με σπουδαία νίκη από τη Βαρκελώνη, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 1-5

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούτης 5-1

Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2

Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0

Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0

Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0

Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0

Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους 2-2

Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Λεβερκούζεν - Αιντχόφεν 1-1

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1

Νάπολι - Σπόρτινγκ 2-1





Η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής του Champions League