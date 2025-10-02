Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στο ΥΠΕΞ λόγω συγκέντρωσης - Εκτροπές κυκλοφορίας

Σπορ Ποδόσφαιρο Champions League Ολυμπιακός Άρσεναλ Παρί Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής του Champions League

Δείτε την κατάταξη όπως διαμορφώθηκε μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

INTIME
INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με εννέα παιχνίδια, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Η δεύτερη μέρα είχε πλούσιο θέαμα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να φεύγει με σπουδαία νίκη από τη Βαρκελώνη, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1
Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 1-5
Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούτης 5-1
Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2
Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0
Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5
Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0
Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους 2-2
Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι 2-2
Λεβερκούζεν - Αιντχόφεν 1-1
Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2
Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1
Νάπολι - Σπόρτινγκ 2-1
 

Η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής του Champions League

  1. Μπάγερν Μονάχου, 6β
  2. Ρεάλ Μαδρίτης, 6β
  3. Παρί, 6β 
  4. Ιντερ, 6β 
  5. Άρσεναλ, 6β
  6. Καραμπάγκ, 6β 
  7. Ντόρτμουντ, 4β
  8. Μάντσεστερ Σίτι, 4β
    ----------------------------------
  9. Τότεναμ, 4β
  10. Ατλέτικο Μαδρίτης, 3β
  11. Νιουκάστλ, 3β
  12. Μαρσέιγ, 3β
  13. Μπριζ, 3β
  14. Σπόρτινγκ, 3β
  15. Άιντραχτ Φρανκφούρτης, 3β
  16. Μπαρτσελόνα, 3β
  17. Λίβερπουλ, 3β
  18. Τσέλσι, 3β
  19. Νάπολι, 3β
  20. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 3β
  21. Γαλατασαράι, 3β
  22. Αταλάντα, 3β
  23. Γιουνέντους, 2β
  24. Μπόντο/Γκλιμτ, 2β
    --------------------------------
  25. Λεβερκούζεν, 2β
  26. Βιγιαρεάλ, 1β
  27. Αϊντχόφεν, 1β
  28. Κοπεγχάγη, 1β
  29. Ολυμπιακός, 1β
  30. Μονακό, 1β
  31. Σλάβια Πράγας, 1β
  32. Πάφος, 1β
  33. Μπενφίκα, 0β
  34. Μπιλμπάο, 0β
  35. Άγιαξ, 0
  36. Καϊράτ Αλμλάτι, 0β

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Champions League Ολυμπιακός Άρσεναλ Παρί Μπαρτσελόνα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader