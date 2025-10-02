Αρτέτα: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του»

Ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή παρουσία απέναντι στην πανίσχυρη Άρσεναλ, όμως δέχθηκε δύο γκολ στην αρχή και στο τέλος του αγώνα, με αποτέλεσμα οι «κανονιέρηδες» να πάρουν τη νίκη στη 2η αγωνιστική του Champions League.

Ο προπονητής της Άρσεναλ Μικέλ Αρτέτα συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την προσπάθειά του, τονίζοντας ότι οι Πειραιώτες έβαλαν δύσκολα στην Άρσεναλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός. Ήταν κάτι όμως που το περιμέναμε. Βάλαμε το γκολ, όμως ο Ολυμπιακός ανέβηκε, έκανε ευκαιρίες και μας δυσκόλεψε. Ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη και την ανέπαφη εστία απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, σκοράραμε και είχαμε μερικές μεγάλες ευκαιρίες. Ανοίξαμε λίγο το παιχνίδι και χρειαστήκαμε μια μεγάλη απόκρουση από τον Ντέιβιντ Ράγια για να διατηρήσουμε το μηδέν. Τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια για την απόδοσή τους.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην περιοχή τρεις ή τέσσερις φορές και φαινόταν πραγματικά απειλητικός. Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά για να τους ελέγξουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι».