Bαθμολογία UEFA: Σταθερά στην 11η θέση η Ελλάδα - Η σκυτάλη σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε στο Λονδίνο, έφτασε μια «ανάσα» από την ισοπαλία, αλλά γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ένα αποτέλεσμα που δεν απέφερε βαθμούς στην Ελλάδα, όμως την διατήρησε σε σταθερή θέση στο UEFA Ranking.

Αμετακίνητη η Ελλάδα στο UEFA Ranking

Η ήττα των Πειραιωτών στο «Έμιρεϊτς» δεν επέτρεψε στη χώρα μας να έχει βαθμολογικό κέρδος, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμείνει στην 11η θέση της κατάταξης με 38.312 βαθμούς. Παρά την απώλεια, δεν υπήρξε πτώση, καθώς η μόνη χώρα από τις άμεσα κατώτερες, η Δανία (13η), είδε επίσης την εκπρόσωπό της, Κοπεγχάγη, να ηττάται με 2-0 από την Καραμπάγκ. Αντιθέτως, η Ελλάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει την Τσεχία, η οποία παραμένει στη 10η θέση με 40.700 βαθμούς, διατηρώντας έτσι τη μεταξύ τους διαφορά.

Το βάρος της ευρωπαϊκής συγκομιδής μεταφέρεται πλέον στους υπόλοιπους Έλληνες εκπροσώπους. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη το βράδυ της Πέμπτης σε Europa και Conference League αντίστοιχα, αναζητώντας τους βαθμούς που θα φέρουν την Ελλάδα πιο κοντά στον στόχο της 10ης θέσης της κατάταξης.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.187 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)