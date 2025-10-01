Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Πλήρωσε το κακό ξεκίνημα και «λύγισε» στο Λονδίνο

Έχασε τον αγώνα, κέρδισε τις εντυπώσεις! Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πλήρωσε το νωθρό ξεκίνημα του, έφτασε πολλές φορές κοντά στην ισοφάριση, η τύχη και ο... Ράγια όμως του στέρησαν την ευκαιρία να φύγει με αποτέλεσμα (2-0) από το Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μαρτινέλι (12') και Σάκα (92') στις καθυστερήσεις σκόραραν για την ομάδα του Αρτέτα που... άντεξε στο σφυροκόπημα των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο μέρος.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση που ακολουθεί με την Μπαρτσελόνα, την Τετάρτη (21/10, 19:45) με το... θρίλερ για την έδρα των «Μπλαουγκράνα» να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Το ματς

Η Άρσεναλ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της και μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης απείλησε για πρώτη φορά, με τον Μαρτινέλι να αστοχεί εξ επαφής με την κεφαλιά που επιχείρησε έπειτα από την εξαιρετική σέντρα του Λιούις Σκέλι.

Η πίεση των «κανονιέρηδων» συνεχίστηκε και στο 13' ο Έντεγκαρντ με μια εξαιρετική κάθετη τροφοδότησε τον Γιόκερες, αυτός νικήθηκε από τον Τζολάκη στο τετ α τετ, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στρώθηκε στον Μαρτινέλι που ανενόχλητος άνοιξε το σκορ.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ανέβασαν την πίεση τους μετά το γκολ και έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση στο 20'. Ο Τσικίνιο κινήθηκε ως εξτρέμ από τα δεξιά, βρήκε τον Ποντένσε στη περιοχή, αυτός εκτέλεσε με την μια με τον Ράγια να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή επέμβαση.

Ο Έντεγκαρντ αποτέλεσε τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος και στο 30' σε μια φάση ανάλογη με αυτή του γκολ βρήκε τον Γιόκερες στην πλάτη της «ερυθρόλευκης» άμυνας, ο Πιρόλα όμως με εξαιρετική προβολή «καθάρισε» τον κίνδυνο πριν εκτελέσει ο Σουηδός φορ.

Στο 37' ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά την εστία του Ράγια με την κεφαλιά του Ελ Καμπί από το γέμισμα του Ποντένσε, η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Γκάμπριελ και πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία με τον διαιτητή να δίνει άουτ αντί για κόρνερ.

Ο ρυθμός στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου ήταν εμφανέστατα πιο χαμηλός από το πρώτο. Η μοναδική ευκαιρία στα πρώτα 15 λεπτά ήρθε στο 53' από τον Τροσάρ, που δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία από πλεονεκτική θέση στη περιοχή του Τζολάκη. Στο 65' η Άρσεναλ άγγιξε το δεύτερο γκολ, με τον Τροσάρ να αποφεύγει τον Τζολάκη και τον Πιρόλα να απομακρύνει σωτήρια με το σώμα ένα σίγουρο τέρμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοση τους μετά την είσοδο του Ταρέμι στον αγωνιστικό χώρο και στο 66' έπειτα από φάση διαρκείας ο Ελ Καμπί κατάφερε να σκοράρει με διπλή προσπάθεια. Παρόλα αυτά, ο Μαροκινός στην αρχή της φάσης ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα του Ολυμπιακού ακυρώθηκε.

Οι Λονδρέζοι άντεξαν στην πίεση του Ολυμπιακού στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού και έφτασαν μια ανάσα από το δεύτερο γκολ. Στο 82ο λεπτό ο Σάκα γύρισε την μπάλα στον Έντεγγκαρντ, Τζολάκης και Ρέτσος όμως δεν επέτρεψαν στον Νορβηγό να «τελειώσει» το ματς.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ράγια απέκρουσε ξανά με δυσκολία το πλασέ του Τσικίνιο, με τους Λονδρέζους να «κλειδώνουν» το τρίποντο στις καθυστερήσεις με τον Σάκα.

Οι συνθέσεις

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (58′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (75′ Μοσκέρα), Λιούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (58′ Ράις), Τροσάρ (73′ Σακά), Γκιόκερες, Μαρτινέλι (73′ Έζε).



Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (86′ Μουζακίτης), Ντάνι Γκαρθία (75′ Σιπιόνι), Μάρτινς (62′ Ταρέμι), Τσικίνιο (86′ Στρεφέτσα), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.