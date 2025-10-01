Champions League: «Κόκκινη λαοθάλασσα» στο Λονδίνο από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού (vid)

Σε λιγότερο από τρεις ώρες ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο «Emirates» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase τουUEFA Champions League, με το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα έπειτα από την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Πάφο στην πρεμιέρα.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» είναι αρκετά δύσκολη, κόντρα σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» αλλά για ακόμη ένα ματς θα έχουν στο πλευρό τους τη στήριξη των φιλάθλων τους, οι οποίοι για ακόμη έναν αγώνα αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν και ήδη αρκετές ώρες πριν το ματς έχουν «βάψει» με «ερυθρόλευκο» χρώμα τους δρόμους του Λονδίνου.

🔴 Οι φίλοι του Ολυμπιακού «κοκινίζουν» το Λονδίνο!



Η πρώτη συγκέντρωση είναι στο Piccadilly πριν κατευθυνθούν προς το Emirates!



🇬🇧 Aποστολή στο Λονδίνο: @dverveles #OlympiacosFC pic.twitter.com/FMH5hBr8AP — Athletiko (@athletiko_gr) October 1, 2025

Συγκεκριμένα δεκάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν «κατακλύσει» το Picadilly Circus, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης και σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν όλοι μαζί για να φτάσουν στο «Emirates».