Οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού «υπέταξαν» την Άρσεναλ (2-1) και... έδειξαν τον δρόμο στους μεγάλους

Οι... μπέμπηδες του Ολυμπιακού του δείχνουν τον δρόμο! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 της Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική του Youth League, έκαναν το «2 στα 2» στη διοργάνωση (μετά την τεσσάρα επί της Πάφου) και... άνοιξαν την όρεξη στους φίλους της ομάδας για την αναμέτρηση των «μεγάλων» το βράδυ (1/10, 22:00) στο Champions League.

Το σύνολο του Γιώργου Σίμου εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κόκκινη του Κόπλεϊ στο 15', πήρε αέρα δύο τερμάτων με τα γκολ των Κορτές (20') και Φίλη (37'), με τους Κανονιέρηδες παρά το αριθμητικό μειονέκτημα να μειώνουν και να διαμορφώνουν το τελικό 1-2 με τον Ογκουννάικε (83').

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους «ερυθρόλευκους», αφού με τη συμπλήρωση 15 λεπτών απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα έπειτα από την αποβολή του Κόπλεϊ για το σκληρό μαρκάρισμα του στον Λιατσικούρα.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Κορτές , ο οποίος απέφυγε τον τερματοφύλακα των Λονδρέζων και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 37' οι παίκτες του Γιώργου Σίμου διπλασίασαν τα τέρματα τους, με τον Φίλη να εκμεταλλεύεται την απόκρουση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ από την σέντρα του Χάμζα και να σκοράρει μερικά λεπτά πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος οι Κανονιέρηδες προσπάθησαν να πιέσουν για να μπουν εκ νέου στο παιχνίδι, μείωσαν στο 83' με το όμορφο τέρμα του Ογκουννάικε και διαμόρφωσαν το τελικό 1-2 υπέρ των Πειραιωτών.



Άρσεναλ: Πόρτερ, Χάμιλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον, Τζούτζακ, Ιμπραχίμ, Κόπλεϊ, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμσον, Ανούς.



Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Καρκατσάλης, Μίλιτσιτς, Ρολάκης, Θεοδωρίδης, Αλαφάκης, Λιατσικούρας, Φίλης, Χάμζα, Κότσαλος και Κορτές,