Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Μαρτινέλι που χάρισε στους «κανονιέρηδες» το προβάδισμα (vid)

Η Άρσεναλ έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης τις διαθέσεις τις να βρει γρήγορα το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και στο 12ο λεπτό της συνάντησης, έπειτα από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Βίκτορ Γιόκερες, που κέρδισε κατά κράτος τους Κοστίνια και Πιρόλα, ο Σουηδός φορ έκανε το πλασέ ο Τζολάκης απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι σε κενή εστία, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων.

