Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει χάσει ως προπονητής σε αγγλικό έδαφος με Ολυμπιακό και Σεβίλλη

Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Champions League καθώς σήμερα (01/10, 22:00) αντιμετωπίζει στο βόρειο Λονδίνο μία ομάδα που του ξυπνά πολύ όμορφες μνήμες από το παρελθόν. Η προϊστορία του Ολυμπιακού στο Emirates, είναι εντυπωσιακή και σήμερα θα προσπαθήσει να διευρύνει ένα τρομερό σερί τριών νικών που μετρά στην έδρα των «Κανονιέρηδων».

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης, είναι σίγουρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο οποίος έχει επίσης γλυκιές αναμνήσεις από τις προηγούμενες φορές που αντιμετώπισε αγγλικές ομάδες στο Νησί. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Βάσκος προπονητής μετρά δύο προκρίσεις απέναντι σε αγγλικές ομάδες με Ολυμπιακό και Σεβίλλη, παραμένοντας αήττητος.

Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο Μεντιλίμπαρ οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη με 4-2 επί της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, στις 2 Μαΐου 2024, για τα ημιτελικά του Conference League, ενώ η πρόκριση στον τελικό ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα αργότερα με το 2-0 στο Καραϊσκάκης.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ είχε ταξιδέψει άλλη μία φορά στην Αγγλία ως τεχνικός της Σεβίλλης, όταν η ομάδα της Ανδαλουσίας απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 14 Απριλίου 2023, για τα προημιτελικά του Europa League.

Η Σεβίλλη μάλιστα βρισκόταν πίσω στο σκορ 2-0 μέχρι το 83’, αλλά ισοφάρισε με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Μία εβδομάδα αργότερα, η ομάδα της Ανδαλουσίας συνέτριψε με 3-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο “Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν”, προκρίθηκε στα ημιτελικά απέναντι στη Γιουβέντους, την οποία επίσης απέκλεισε, και τελικά κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι στον τελικό με αντίπαλο τη Ρόμα.

Τώρα, ο έμπειρος Ισπανός προπονητής ελπίζει να συνεχίσει το σερί με θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Άρσεναλ, σε ένα παιχνίδι όπου οι Πειραιώτες θα έχουν την υποστήριξη περισσότερων από 3.000 οπαδών.