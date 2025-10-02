Η Παρί Σεν Ζερμέν «ξέρανε» την Μπαρτσελόνα - «Ισοπέδωσε» την Αθλέτικ Μπιλμπάο η Ντόρτμουντ

Εννέα αναμετρήσεις περιλάμβανε η Τετάρτη (1/10) για τη League Phase του UEFA Champions League, με την αναμέτρηση της Άρσενάλ με τον Ολυμπιακό να κεντρίζει το ενδιαφέρον στην Ελλάδα και την Παρί Σεν Ζερμέν να πανηγυρίζει τεράστιο διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Η Παρί Σεν Ζερμέν να παίρνει μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 1-2 με την σπουδαία αυτή νίκη να έρχεται ανατροπή, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται στο 19ο λεπτό, με γκολ του Φεράν Τόρες μετά από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και τελική πάσα του Ράσφορντ, με την απάντηση των «Παριζιάνων» να έρχεται είκοσι λεπτά αργότερα, με τον Μαγιούλου να πλασάρει εύστοχα τον εξερχόμενο Σέζνι.

Η ολική ανατροπή ήρθε με «buzzer beater» του Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος μετά από ασίστ του Χακίμι διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στο 90ο λεπτό της συνάντησης, οδηγώντας την ομάδα του στην δεύτερη διαδοχική της νίκης σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Champions League.

Με «ντοπιέτα» του Χόιλουντ (36', 79'), η Νάπολι επικράτησε με 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία είχε στο βασικό της σχήμα τον Φώτη Ιωαννίδη. Για τους «Πορτογάλους» είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Σουάρεζ (62') με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Με το ευρύ 4-1, η Ντόρτμουντ επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο, σκοράροντας για δεύτερο σερί παιχνίδι στην League Phase του Champions League τέσσερα τέρματα, μετά το εντυπωσιακό 4-4 της πρεμιέρας με την Γιουβέντους. Οι «Βεστφαλοί» δεν ήταν τόσο κυριαρχικοί όσο δείχνει το τελικό σκορ, όμως κατάφεραν να κάνουν γκολ τις φάσεις που δημιούργησαν. Το 1-0 πέτυχε με πλασέ ο Σβένσον στο 28ο λεπτό, με τον Τσουκουμουέκα να διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του στο 50'.

Η ομάδα του Βαλβέρδε μείωσε με γκολ του Γκουρουθέτα στο 61ο λεπτό, όμως οι Γκιρασί (82') και Μπραντ (90+1') διαμόρφωσαν το τελικό 4-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάλ - Νιουκάστλ 0-4

Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν 1-1

Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο 4-1

Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους 2-2