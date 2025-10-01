Ολυμπιακός – Άρσεναλ: Η προϊστορία, οι «ερυθρόλευκοι» θρίαμβοι και το σπάνιο ευρωπαϊκό ρεκόρ (vid)

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα Τεταρτη (1/10, 22:00) την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις προηγούμενες συνολικά 12 αναμετρήσεις να το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο αμφίρροπα-συναρπαστικά ζευγάρια, σε βράδια γεμάτα δράμα, συγκινήσεις και ανατροπές. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποδείξει κατ' επανάληψη ότι αποτελούν έναν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο για τους «κανονιέρηδες».

Η προϊστορία τους είναι εντυπωσιακά μοιρασμένη: σε δώδεκα συνολικά αγώνες, ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει έξι νίκες και ισάριθμες ήττες, χωρίς να έχει καταγραφεί ούτε μία ισοπαλία. Αυτή η απόλυτη ισορροπία υπογραμμίζει το απρόβλεπτο κάθε τους συνάντησης αλλά και πως οι Πειραιώτες μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια μιας από τις πιο ακριβές, λαμπερές και δυναμικές ομάδες στον κόσμο.

Το ειδικό βάρος της συγκεκριμένης αναμέτρησης φαίνεται και από ένα σπάνιο στατιστικό: ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη ομάδα που έχει νικήσει τους Λονδρέζους τις περισσότερες φορές στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, 6 συνολικά. Μόνο η Μπάγερν Μονάχου έχει καταφέρει να τους νικήσει περισσότερες (8 φορές), γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαίτερη δυναμική της ελληνικής ομάδας απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Οι μάχες τους, από τις νίκες στους ομίλους του Champions League έως την επική πρόκριση στο Λονδίνο για το Europa League, έχουν χαρίσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού.

Το ξεκίνημα μιας ιστορίας: Η πρώτη «μονομαχία» Ολυμπιακού και Άρσεναλ στο Champions League

Παρότι και οι δύο ομάδες θεωρούνταν κλασικοί «θαμώνες» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η πρώτη συνάντηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στην ιστορία έλαβε χώρα τη σεζόν 2009/10, στη φάση των ομίλων του Champions League. Το γκρουπ συμπληρωνόταν από την Άλκμααρ και τη Σταντάρ Λιέγης, με τους Λονδρέζους να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Η πρώτη «μονομαχία» γράφτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 στο Λονδίνο. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 2-0, με τον σπουδαίο Αντώνη Νικοπολίδη να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση, κρατώντας το μηδέν στην εστία του για μεγάλο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, η ποιότητα της Άρσεναλ μίλησε στο τέλος, με τους Φαν Πέρσι και Αρσάβιν να σημειώνουν τα δύο γκολ-νίκης.

Στη «ρεβάνς» του Πειραιά, η Άρσεναλ είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της, γεγονός που επέτρεψε στον Ολυμπιακό να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη με 1-0, χάρη σε ένα γκολ του Λεονάρντο και με αυτό το πολύτιμο τρίποντο εξασφάλισαν την 2η θέση του ομίλου, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League.

Ι

Η τριάρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η Μαρσέιγ και ο πρικός αποκλεισμός

Δύο χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, τη σεζόν 2011-12, Ολυμπιακός και Άρσεναλ συναντήθηκαν ξανά στους ομίλους του Champions League, σε ένα γκρουπ όπου συμμετείχαν επίσης η Ντόρτμουντ και η Μαρσέιγ.

Όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, οι «κανονιέρηδες» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας με 2-1. Οι Άγγλοι πήραν νωρίς προβάδισμα δύο τερμάτων, χάρη στα γκολ των Σονγκ και Σανιά. Αν και ο Φέτφατζίδης είχε μειώσει για τους Πειραιώτες, η ήττα δεν αποφεύχθηκε.

Ωστόσο, η ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης» έμελλε να μείνει αξέχαστη. Στην τελευταία αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια εκπληκτική εμφάνιση. Με σκόρερ τους Τζιμπούρ, Φουστέρ και Μοντέστο, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Άρσεναλ με 3-1, σε μια βραδιά θριάμβου. Το μοναδικό γκολ των Άγγλων είχε πετύχει ο Μπεναγιούν.

Παρότι ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, η πρόκριση στους «16» δεν ήρθε, εξαιτίας του αποτελέσματος στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Η Μαρσέιγ κατάφερε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Ντόρτμουντ, κάτι που της έδωσε την πρόκριση και «χάλασε» τα όνειρα των Πειραιωτών. Για άλλη μια φορά, πάντως, ο Ολυμπιακός απέδειξε πως η δύναμη της έδρας του μπορούσε να «λυγίσει» ακόμα και τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

«Καρμπόν» επανάληψη: Η τρίτη συνάντηση με την Άρσεναλ

Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Άρσεναλ στο Champions League έδειξε μια εντυπωσιακή τάση επανάληψης, καθώς την αμέσως επόμενη σεζόν, 2012-13, το σενάριο ήταν σχεδόν «καρμπόν». Οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά στον ίδιο όμιλο, αυτή τη φορά μαζί με τη γερμανική Σάλκε και τη γαλλική Μονπελιέ.

Για τρίτη φορά, οι αγώνες διεξήχθησαν στη 2η αγωνιστική στο Λονδίνο και στην 6η αγωνιστική στο Φάληρο. Στο «Έμιρεϊτς», η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ πήρε ξανά τη νίκη, επικρατώντας με 3-1. Παρά το γεγονός ότι ο Μήτρογλου είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους Πειραιώτες, οι Λονδρέζοι επικράτησαν με τα γκολ των Ζερβίνιο, Ποντόλσκι και Ράμσεϊ.

Ωστόσο, στο φινάλε των ομίλων, το «Γ. Καραϊσκάκης» αποτέλεσε για άλλη μια φορά τον «τοίχο» της Άρσεναλ. Ο Ολυμπιακός, αν και είχε ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού, πήρε μια νίκη γοήτρου με 2-1, ανατρέποντας μάλιστα το προβάδισμα που είχε δώσει ο Ροζίτσκι στους φιλοξενούμενους. Τα γκολ που σφράγισαν την ελληνική νίκη και την τρίτη σερί εντός έδρας επικράτηση επί της Άρσεναλ, πέτυχαν οι Μανιάτης και Μήτρογλου.

Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος αναμετρήσεων, επιβεβαιώνοντας πως, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν παραδοσιακά στην Αγγλία, η έδρα του παρέμενε «φρούριο» απέναντι στους «Κανονιέρηδες».

Το έπος του Λονδίνου και η υπόκλιση στον Ζιρού

Η πιο συναρπαστική και συνάμα δραματική στιγμή μέχρι την... επόμενη μεταξύ Ολυμπιακού και Άρσεναλ ήρθε τη σεζόν 2015-16, στους ομίλους του Champions League. Για πρώτη φορά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να σπάσει την κακή παράδοση στην Αγγλία και να γράψει ιστορία.

Στην 3η αγωνιστική, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, οι Πειραιώτες πέτυχαν την πρώτη τους νίκη επί αγγλικού εδάφους απέναντι στους «κανονιέρηδες», επικρατώντας με 3-2 σε ένα παιχνίδι που έμεινε αξέχαστο. Ήταν μια «μαγική νύχτα», όπου ο Πάρντο άνοιξε το σκορ, ακολούθησε ένα αυτογκόλ του Οσπίνα, που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό. Παρότι οι Γουόλκοτ και Σάντσες απάντησαν για την Άρσεναλ, το νικητήριο γκολ ήρθε από τον Άλφρεντ Φινμπόγκασον στο 66', χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» μία ανεπανάληπτη νίκη.

Αυτό το ιστορικό «διπλό», σε συνδυασμό με τις νίκες επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έθεσε τον Ολυμπιακό του Μάρκο Σίλβα σε θέση φαβορί για την πρόκριση στους «16».

Δυστυχώς, η χαρά της ιστορικής νίκης «έσβησε» στη ρεβάνς του «Γ. Καραϊσκάκης» την τελευταία αγωνιστική. Η Άρσεναλ πήρε εκδίκηση με τον πιο σκληρό τρόπο, επικρατώντας με 3-0 χάρη σε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή: τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε χατ-τρικ, γκρεμίζοντας τις ελπίδες των Πειραιωτών και στέλνοντάς τους στο Europa League.

Η ιστορική πρόκριση του 2020: Όταν ο Ελ Αραμπί έκλεισε το «σπίτι» της Άρσεναλ

Μετά από αρκετά χρόνια, η συχνότητα των συναντήσεων Άρσεναλ και Ολυμπιακού στο Champions League αραίωσε, ωστόσο η αντιπαλότητα βρήκε νέο έδαφος στο Europa League. Τον Φεβρουάριο του 2020, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε νοκ άουτ φάση, συγκεκριμένα στους «32» της διοργάνωσης, με τους Λονδρέζους να θεωρούνται το ακλόνητο φαβορί.

Στον πρώτο αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», η Άρσεναλ απέδρασε με τη νίκη 1-0, χάρη σε ένα γκολ του Λακαζέτ στα τελευταία λεπτά, βάζοντας γερές βάσεις για την πρόκριση. Πολλοί θεώρησαν τη ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς» τυπική διαδικασία, αλλά ο Ολυμπιακός έμελλε να γράψει ένα από τα μεγαλύτερα έπη της ιστορίας του.

Στη κανονική διάρκεια, μια κεφαλιά του Σισέ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, η αγωνία χτύπησε «κόκκινο». Παρότι ο Ομπαμεγιάνγκ πέτυχε ένα τρομερό γυριστό γκολ στο 113ο λεπτό, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα πρόκρισης στην Άρσεναλ, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί είχε διαφορετική άποψη.

Στο 119ο λεπτό, ο Μαροκινός επιθετικός χάρισε στον Ολυμπιακό μια επική πρόκριση στους «16» και όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «έκλεισε το σπίτι» των «Κανονιέρηδων». Ήταν μια νίκη που θα μνημονεύεται για πάντα στην ιστορία του συλλόγου.

Νέα νίκη στο Λονδίνο, αποκλεισμός με το κεφάλι ψηλά (2020-21)

Η μοίρα έφερε τον Ολυμπιακό και την Άρσεναλ αντιμέτωπους για άλλη μια φορά, μόλις έναν χρόνο μετά το έπος του Λονδίνου, ξανά στη φάση των «16» του Europa League, τη σεζόν 2020-21.

Αυτή τη φορά, οι Πειραιώτες είχαν δύσκολο έργο μετά και τον πρώτο αγώνα στο Φάληρο, όπου γνώρισαν βαριά ήττα με 3-1. Παρότι ο Ελ Αραμπί είχε μειώσει προσωρινά το σκορ, οι Λονδρέζοι επικράτησαν με τα γκολ των Γκάμπριελ και Ελνένι, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

Στη ρεβάνς, ωστόσο, ο Ολυμπιακός απέδειξε ξανά την ανθεκτικότητα και την αγωνιστικότητα που τον χαρακτηρίζει στις αναμετρήσεις με τους «κανονιέρηδες». Πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μέσα στο Λονδίνο (και τρίτη συνολικά στην ιστορία του), επικρατώντας με 2-1! Τα τέρματα του Ολυμπιακού πέτυχαν ο Ελ Αραμπί και ο Μασούρας.

Παρά τη σπουδαία νίκη γοήτρου και την εξαιρετική εμφάνιση, το σκορ του πρώτου αγώνα ήταν πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Έτσι, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού, αλλά το έκανε για άλλη μια φορά με το κεφάλι ψηλά, επιβεβαιώνοντας πως η Άρσεναλ έχει βρει στο πρόσωπό του έναν από τους πιο επίμονους ευρωπαϊκούς της αντιπάλους.

Ένα ζευγάρι γεμάτο συγκινήσεις και ιστορικές στιγμές

Η προϊστορία δείχνει ότι οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού – Άρσεναλ έχουν όλα τα στοιχεία που κάνουν έναν ευρωπαϊκό αγώνα αξέχαστο: ένταση, εναλλαγές συναισθημάτων, θριάμβους και ιστορικές προκρίσεις. Από τη βραδιά του Λεονάρντο το 2009 μέχρι το γκολ-πρόκριση του Ελ Αραμπί το 2020 και τη νύχτα του Ζιρού στο Φάληρο. Έξι νίκες για τον Ολυμπιακό, έξι για την Άρσεναλ, και μια ιστορία που συνεχίζεται, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να προσθέσουν ακόμη μια νεα σελίδα στο ευρωπαϊκό τους βιβλίο απέναντι σε έναν αντίπαλο που ξέρουν και έχουν τον τρόπο να κερδίζουν.