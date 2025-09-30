Ολυμπιακός: H αποστολή του ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας για το παιχνίδι με την ομάδα του Αρτέτα. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε σαν τρίτος τερματοφύλακας ο νεαρός Γιώργος Κουρακλής ενώ εκτός έμειναν οι Βέζο (δεν υπολογίζεται), Μάντσα, Γιαζίτσι, Καμπελά (που είναι εκτός λίστας) άλλα και οι τραυματίες Γιάρεμτσουκ και Ροντινέι.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.