Αβέβαιη η συμμετοχή του Ροντινέι με Άρσεναλ- Έτοιμος ο Σιπιόνι

Την τελευταία του προπόνηση στο Ρέντη πριν από το ματς με την Άρσεναλ, εκτός έδρας, πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός το πρωί της Δευτέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» προπονήθηκαν κανονικά στο Ρέντη και πλέον θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τους Άγγλους την Τρίτη στο γήπεδο της Άρσεναλ, όπου θα πραγματοποιηθεί και το ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είδε τον Ροντινέι να μην είναι έτοιμος για το ματς στο Λονδίνο, παρά το γεγονός ότι μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη. Ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα προπόνησης της υπόλοιπης ομάδας και για αυτό θεωρείται αμφίβολος για τον αγώνα απέναντι στην Άρσεναλ.

Αντιθέτως, δεν ισχύει το ίδιο για τον Λορέντσο Σιπιόνι. Ο Αργεντίνος προπονήθηκε τη Δευτέρα στο Ρέντη και έδειξε ότι έχει αρχίσει να ανεβάζει στροφές, κάτι το οποίο ικανοποίησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλα δείχνουν ότι θα τον έχει μαζί του στο ματς με τους Άγγλους. Βέβαια μένει να αποφασίσει το για πόση ώρα, αν θα μπορέσει να είναι βασικός ή να μπει έστω και για κάποιο διάστημα.

Αν ήταν δηλαδή 100% καλά ο Σιπιόνι και δεν είχε χάσει μία εβδομάδα προπονήσεων, ο Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ πιθανό να τον είχε στο πλάνο του για τη βασική ενδεκάδα μετά από την εμφάνιση που πραγματοποίησε μέσα στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα το θετικό για τον Βάσκο τεχνικό είναι πως ο Ζέλσον Μαρτίνς επίσης έδειξε ότι είναι καλά. Μπήκε ως αλλαγή και αυτός όπως ο Ροντινέι με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη, αλλά δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα είναι στην αποστολή για Αγγλία και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμη και για το αρχικό σχήμα των «ερυθρόλευκων», αφού είναι παίκτης τον οποίο εμπιστεύεται αρκετά ο Μεντιλίμπαρ. Και το ματς όπως είναι, με τα χαρακτηριστικά της Άρσεναλ, δείχνει να του ταιριάζει στη λογική ότι μπορεί να παίξει εξαιρετικά την κόντρα…

