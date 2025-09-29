Οι ημερομηνίες «φωτιά» στο πρόγραμμα της Euroleague

Τα ψέματα τελείωσαν, η ώρα για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague είναι γεγονός! Η διοργάνωση πλέον έχει 20 ομάδες και αυτό το καλοκαίρι «καλωσόρισε» την Dubai BC, αλλά και την Χάποελ Τελ Αβίβ, που για πρώτη φορά θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό και με τη διοργάνωση να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, συγκεντρώσαμε όλες τις σημαντικές ημερομηνίες και σας τις παρουσιάζουμε, ώστε να έχετε εικόνα για την δράση στη διοργάνωση.

In a world full of noise, the EuroLeague stays authentic.



Forged in arenas, rooted in cities, carried in hearts. More than basketball, it’s the fans, their stories, their pride.



Real fans. Real memories. Real emotions. No actors. No scripts. This is the EuroLeague.



𝐁𝐨𝐫𝐧… pic.twitter.com/cxeRoeDaOl — EuroLeague (@EuroLeague) September 26, 2025

Η πρεμιέρα της νέας Euroleague (30/09-01/10)

Για πρώτη φορά στα χρονικά η διοργάνωση ξεκινάει με διαβολοβδομάδα, με την πρώτη αγωνιστική να κάνει τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο... πιάτο της αγωνιστικής σερβίρεται την 1η Οκτωβρίου. Η πρώτη αγωνιστική βρίσκει τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βιτόρια, για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια.

Τα ντέρμπι «αιωνίων» (02/01, 06/03)

Μέσα στο 2025 δεν θα δούμε κάποια αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτό γιατί η πρώτη... μάχη των δύο αιωνίων στη Euroleague είναι προγραμματισμένη για τις 2 Ιανουαρίου του 2026 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Όσο για την δεύτερη αναμέτρηση των αιωνίων, αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου στο ΣΕΦ.

Μεταγραφές από ομάδα της Euroleague σε άλλη ομάδα της Euroleague (05/01, 19:45)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ομάδες θα πρέπει να κινηθούν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου και ώρα 19:45. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι στις 6 Ιανουαρίου και ώρα 19:45 διεξάγεται η πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό. Έτσι, 24 ώρες πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης εκπνέει η προθεσμία για μεταγραφή παίκτη από ομάδα της Euroleague σε κάποια άλλη ομάδα της διοργάνωσης.

Μεταγραφή σε ομάδα της Euroleague από άλλη διοργάνωση (04/02, 18:00)

Το deadline σε αυτή την περίπτωση είναι στις 4 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00. Απέχοντας 24 ώρες από την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης, που παραδοσιακά είναι η καταληκτική για μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της διοργάνωσης, κάθε μία από τις 20 ομάδες της Euroleague θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τις τελικές κινήσεις της μέχρι το απόγευμα της 4ης Φεβρουαρίου. Κάθε παίκτης που θα αποκτηθεί από εκείνη τη μέρα κι έπειτα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague.

Έναρξη του Play-In Tournament (21/04)

Για τρίτη διαδοχική σεζόν η Euroleague έχει στο καλεντάρι της αγώνες για το Play-In, στα πρότυπα του NBA. Σε αυτό μετέχουν οι ομάδες από την 7η έως και την 10η θέση, με τον 7ο να αντιμετωπίζει τον 8ο με φόντο την 7η θέση της κατάταξης, ενώ ο 9ος και ο 10ος κοντράρονται, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τον χαμένο του 7-8, με φόντο την 8η θέση. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 21 Απριλίου, ενώ ο αγώνας για την 8η θέση είναι προγραμματισμένος για τις 24 Απριλίου.

Έναρξη Playoffs (28/04)

Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι όλης της σεζόν κάνει τζάμπολ στις 28 Απριλίου. Τα Playoffs της Euroleague θα κρίνουν τις τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Final 4 της διοργάνωσης, σε σειρές που κρίνονται στις 3 νίκες.

Το Final 4 της Αθήνας (22-24/05)

Το μεγάλο φινάλε της διοργάνωσης. Η Euroleague όρισε το Final 4 να διεξαχθεί στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαϊου, με την Αθήνα και το κλειστό του ΟΑΚΑ να γίνονται το κέντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος. Εκεί θα αναμετρηθούν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, με φόντο την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό. Φέτος δεν θα διεξαχθεί αγώνας 3ης θέσης, με την Euroleague να έχει προχωρήσει στην κατάργησή του.