Η ατάκα του Λεσόρ για την μεταγραφή Νιλικίνα στον Ολυμπιακό: «Σωστή πόλη, λάθος χρώμα» (pic)

Η μεταγραφή του Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό έφερε την πρώτη... «πράσινη» αντίδραση, η οποία είχε έντονο χιούμορ και ανταγωνιστικό πνεύμα. Ο Γάλλος γκαρντ, μόλις σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα «ερυθρόλευκα» στο ΣΕΦ, προσθέτοντας ποιότητα και βάθος στην περιφέρεια του Πειραϊκού συλλόγου.

Ωστόσο, ο συμπαίκτης και καλός του φίλος στην Εθνική Γαλλίας, Ματίας Λεσόρ, δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός. Ο δυναμικός σέντερ του Παναθηναϊκού, με ανάρτησή του στο Instagram, σχολίασε με μία ατάκα που έγινε γρήγορα viral: «Σωστή πόλη, λάθος χρώμα».

Με αυτόν τον τρόπο, ο ψηλός του «τριφυλλιού» καλωσόρισε τον 27χρονο γκαρντ στην Αθήνα και στην Ελλάδα, πετώντας παράλληλα το «καρφί» του για την επιλογή του «αιώνιου» αντιπάλου-μια δήλωση που υποδεικνύει το ιδιαίτερο κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων και των παικτών τους, ακόμα και όταν είναι φίλοι και συμπαίκτες στις εθνικές ομάδες. Ο Λεσόρ έδωσε τον πρώτο τόνο για την αντιπαλότητα που αναμένεται να αναθερμανθεί και τη νέα σεζόν στα ντέρμπι «αιωνίων».

Η ανάρτηση του Ματίας Λεσόρ: