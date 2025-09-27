Η απάντηση του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό AKTOR μετά τα συγχαρητήρια για το Super Cup

Ο Ολυμπιακός αν και αγχώθηκε κόντρα στον Προμηθέα, νίκησε την ομάδα της Πάτρας (92-83) και κατέκτησε για τέταρτη διαδοχική φορά το Stoiximan Super Cup. Λίγα λεπτά μετά την απονομή ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος βρίσκονταν κανονικά στη θέση της Καρδίτσας αλλά δεν κατέβηκε στην εν λόγω διοργάνωση λόγω του ότι βρίσκονταν στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», έστειλε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του τίτλου και λίγο αργότερα η πειραϊκή ομάδα έδωσε την απάντηση της.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Ολυμπιακός με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα που ανέφερε το εξής: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κρίμα που δεν ήσασταν εδώ να πανηγυρίσετε μαζί μας».