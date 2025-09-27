Σπορ Super Cup Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup

Με μία δημοσίευση στο Instagram ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

 Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram oι «πράσινοι» έστειλαν συγχαρητήρια στον μεγάλο τους αντίπαλο Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν συμμετείχε στο φετινό Super Cup εξαιτίας της παρουσίας του στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

