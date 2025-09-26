Ολυμπιακός - Καρδίτσα 89-56: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το καθήκον τους και «αγκαλιάζουν» το τρόπαιο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει το τέταρτο συνεχόμενο τρόπαιο της ιστορίας της το βράδυ του Σαββάτου (27/9, 20:30 ΕΡΤ 2) απέναντι στον Προμηθέα, ο οποίος κέρδισε την ΑΕΚ στο πρώτο ματς της ημέρας. Κορυφαίοι για τους Πρωταθλητές ήταν ο Βεζένκοφ με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Λι με 1 πόντους και 2 ασίστ, ο Ντόρσεϊ με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 ασίστ και ο Χολ με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Καρδίτσας προσπάθησε ο Κασελάκης με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από τον Ολυμπιακό έλειψαν οι τραυματίες Έβανς - Φαλ, ο «νέος» του ρόστερ Ντιλικινά που δεν ήρθε ακόμα στην Ελλάδα, αλλά και οι ΜακΚίσικ - Νετζήπογλου που έμειναν εκτός δωδεκάδας.

Το «καθάρισε» από το ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι τυπικά γηπεδούχοι Πειραιώτες μπήκαν «ζεστοί» με 12 πόντους από Ντόρσεϊ - Βεζένκοφ και προηγήθηκαν με 12-7 (στο 4').

Η διαφορά είχε «παγιωθεί» στο +8 (18-10 στο 7') με την Καρδίτσα να είναι ανταγωνιστική, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά με 28-20.

Στη δεύτερη περίοδο ο θετικός Λι φορτώθηκε με 2 φάουλ και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέφυγε σε ψηλό σχήμα (Γουόρντ, Πίτερς, Παπανικολάου) και προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (34-22 στο 13').

Το σκορ έγινε και 38-22 (στο 15') με τον Χολ και τον Πίτερς να τελειώνουν φάσεις και να μαζεύουν τα ριμπάουντ στην άμυνα, ενώ στο 18ο λεπτό ο Λι φτάνοντας τους 8 έβαλε την ομάδα του μπροστά με 44-25!

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες μπροστά με 47-25, να έχουν δεχθεί μόλις 5 πόντους και να βρίσκονται αγκαλιά με τη νίκη - πρόκριση από πολύ νωρίς.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Ολυμπιακό να είναι άστοχος, την Καρδίτσα να προσπαθεί να «τρέξει», τον Κώστα Αντετοκούνμπο να ξεκινάει στην αρχική πεντάδα και το σκορ να είναι 51-28 (στο 23').

Ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να είναι μαχητική στην άμυνα, όμως επιθετικά «υπέφερε» και τη διαφορά «κολλημένη» άνω των 20 πόντων (54-32 στο 27').

Η τρίτη περίοδος έληξε με 65-38 και τον Ολυμπιακό να έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» το παιχνίδι.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί και οι δύο προπονητές δοκίμαζαν πρόσωπα και σχήματα και οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 73-49 στο 35ο λεπτό.

Στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό με 89-56.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Λι, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Χολ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Κ. Αντετοκούνμπο, Πίτερς, Φουρνιέ.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς. Μ. Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκης, Ν. Τζέφερσον, Χόρχλερ, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης, Μάντσεν, Χουγκάζ

Πηγή: Athletiko.gr