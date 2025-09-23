Γιατί ο Ολυμπιακός κατέληξε στην λύση του Ντιλικινά

Οι «ερυθρόλευκοι», φέρεται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικίνα για την ενίσχυση στη θέση των γκαρντ, μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Ο 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με την Παρτίζαν. Στα 21 παιχνίδια που έπαιξε, είχε μέσο όρο 6,1 πόντους, 1,7 ασίστ, με αξιοσημείωτα ποσοστά ευστοχίας: 54,5% στα δίποντα και 37,1% στα τρίποντα.

Ποια είναι όμως τα στοιχεία του Γάλλου και πως θα βοηθήσει την ομάδα του Μπαρτζώκα;

Ένας οργανωτής που ανεβάζει το αθλητικό status του Ολυμπιακού

Μετά τον νέο τραυματισμό του Έβανς και την δυσκολία να βρει τα πατήματα του, ο Ολυμπιακός κατέληξε στο να επιλέξει ένα γκαρντ που δεν θα μπει... εμπόδιο στην προσαρμογή του, αλλά θα είναι βοηθός σε αυτή την «αναγέννηση». Έβανς και Ντιλικινά χωρούν στο ίδιο σχήμα και προσθέτουν αθλητικότητα και οργάνωση. Γουόκαπ και Λι δεν θα μπορούν να συνυπάρξουν μαζί του. Κι αυτό γιατί ο Γάλλος δεν είναι ένας κατ' εξοχήν ελίτ σκόρερ και το να βρίσκεται στο ίδιο σχήμα με τον Γουόκαπ ή τον Λι, κατεβάζει τον επιθετικό μέσο όρο της ομάδας του Πειραιά.

Ουσιαστικά ο άλλοτε παίκτης της Παρτίζαν, θα έρθει ως ένας playmaking swingsman, κάτι που ίσως να αλλάξει ξανά τα δεδομένα για τον ανεβασμένο Ντόρσεϊ. Πρόκειται για έναν αθλητικό άσο με χέρια... τριαριού που μαζί με τον Χολ στο «5» δίνει άλλη διάσταση στο επιθετικό κομμάτι.

Η ευχέρεια σε σχήμα με πολλούς χειριστές και ο παραγκωνισμός του Λι

Η λογική λέει πως ο Ντιλικινά θα αγωνίζεται σε ένα σχήμα με πολλούς χειριστές και καλούς σουτέρ. Για παράδειγμα, μπορούμε να τον δούμε δίπλα σε Φουρνιέ, Ντόρσεϊ. Με τις πολλές επιλογές στα γκαρντ, αυτός που θα πρέπει να παραγκωνιστεί, με βάση τα πεπραγμένα του, είναι ο Λι. Βέβαια αυτό θα φανεί από το πως θα μοιράσει τον χρόνο στους παίκτες ο Μπαρτζώκας.

Πάντως, σε έναν παίκτη που είναι ball mover και διαθέτει το catch and shoot θα είναι δύσκολο το fit με παίκτες που δε θα διαθέτουν το σουτ. Κι αυτό γιατί η άμυνα θα μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα πάνω του.

Ο ρόλος του στην ομάδα, τα «θέλω» του Μπαρτζώκα και η... μισή αλήθεια με το σουτ

Ο Ντιλικινά δεν είναι ο σουτέρ που θα βασιστείς πάνω του. Ωστόσο, δεν είναι και ο παίκτης που δεν απειλεί καθόλου από το τρίποντο. Το 37% μπορεί να μην είναι ποσοστό clutch player είναι όμως αρκετό για αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αυτή την στιγμή.

Ο Μπαρτζώκας επιλέγει τον Γάλλο για να γίνει Γουόκαπ, όταν ο Γουόκαπ δεν θα είναι στο παρκέ. Με λίγα λόγια να ανταποκριθεί στην πίεση που θα ασκήσουν τα αντίπαλα γκαρντ, να νοικοκυρέψει τις επιθέσεις της ομάδας του και να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα του χέρια για να παίξει μια άμυνα elite επιπέδου. Κι μέσα από τις motion επιθέσεις, θα τον δούμε πολλές φορές να επιτίθεται προς το καλάθι είτε να χρησιμοποιεί το λεγόμενο snake move (μια κατάσταση όπου ο χειριστής μετά από pick n roll κρατάει τον αντίπαλο στην πλάτη του) για να σκοράρει. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός δεν αποκτάει ένα scoring machine γιατί δεν το χρειάζεται. Φέρνει στο «λιμάνι» ένα πολυεργαλείο που θα δώσει την ικανότητα στην ομάδα του να χρησιμοποιήσει πολλά σχήματα και να έχει μια ακόμη λύση στους χειριστές και στην λειτουργικότητα της άμυνας.

Το who is who της επικείμενης μεταγραφής του Ολυμπιακού

Ο Ντιλικίνα γεννήθηκε στο Ιξέλ του Βελγίου από γονείς από τη Ρουάντα και μετακόμισε στη Γαλλία σε ηλικία τριών ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ακαδημία της Στρασμπούρ, όπου γρήγορα ξεχώρισε για το ταλέντο του. Κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου νέου παίκτη στη γαλλική Pro A για δύο συνεχόμενες σεζόν (2015-16 και 2016-17) και αναδείχθηκε MVP στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 του 2016, όπου οδήγησε τη Γαλλία στο χρυσό μετάλλιο.



Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τον οδήγησαν στο NBA Draft του 2017, όπου επιλέχθηκε στην 8η θέση από τους Νιου Γιορκ Νικς. Έμεινε στους Νικς για τέσσερις σεζόν, όντας ο δεύτερος νεότερος παίκτης στο πρωτάθλημα στη rookie χρονιά του. Παρά τις προσδοκίες, η θητεία του στην ομάδα χαρακτηρίστηκε από σκαμπανεβάσματα.



Μετά τους Νικς, ο Ντιλικίνα αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς (2021-2023) και για ένα μικρό διάστημα στους Σάρλοτ Χόρνετς (2023-2024), πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτίζαν.



Εκτός από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Ντιλικίνα έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, όπου η Γαλλία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, παρέα με τον Εβάν Φουρνιέ, τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά.