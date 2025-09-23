Oλυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Παρτιζάν - Ντύνεται στα «ερυθρόλευκα» ο Ντιλικινά

Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι ο γκαρντ που θα συμπληρώσει το ρόστερ του Ολυμπιακού, με τις πληροφορίες του Athletiko να αναφέρουν ότι η ομάδα του Πειραιά έκλεισε τον Γάλλο.

Ο Ολυμπιακόςθα δώσει 350. 000 δολάρια στους Σέρβους, που βρίσκονται σε ανταλλαγή εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Οι εξετάσεις του παίκτη είναι καλές και το μόνο που μένει είναι οι δυο ομάδες να ολοκληρώσουν όλες τις υπογραφές και τα έγγραφα προκειμένου να ανακοινωθεί ο παίκτης από τους «ερυθρόλευκους».

Τα χρήματα που θα δώσει ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με τους Σέρβους και τις πηγές του Athletiko οι «ασπρόμαυροι» θα αφήσουν τον Γάλλο σέντερ να μετακομίσει στον Πειραιά, εφόσον ο Ολυμπιακός πληρώσει περίπου 300.000 ευρώ.

Οι δυο ομάδες βρίσκονται σε ανταλλαγή εγγράφων, έχοντας συμφωνήσει στο ποσό για τον παίκτη και το μόνο που μένει ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση του.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο 26χρονος γκαρντ δεσμευόταν με συμβόλαιο με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως το 2027 αλλά με μειωμένες ετήσιες αποδοχές τον τελευταίο χρόνο.

O Ντιλικινά αγωνίστηκε πέρυσι με την Παρτίζαν και έχει εμπειρία από τη EuroLeague. Αναλυτικά, έπαιξε σε 21 παιχνίδια, έχοντας 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο, 1,5 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ, στην διοργάνωση.