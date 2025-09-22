Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας, το γκαρντ και η «μάχη» με την κλεψύδρα

Ο Ολυμπιακός έδωσε και το τέταρτο επίσημο φιλικό του στο Διεθνές Τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό και κέρδισε στο φινάλε με 86-83 χάρη στην καλή του επιθετική λειτουργία στο δεύτερο μέρος και στο περιφερειακό σουτ. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, από την οποία έλειψε επιπλέον ο ΜακΚίσικ, ήταν ο Βεζένκοφ με 16 πόντους, ο Φουρνιέ με 17 και ο Ντόρσεϊ με 11.



Πλέον ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του στο Σούπερ Καπ της Ρόδου, όπου στον ημιτελικό θα παίξει με την Καρδίτσα (26/9, 20:30). Βέβαια πριν τα «σπουδαία» προηγείται... ενίσχυση.

Ο Μπαρτζώκας είδε την άλλη όψη του νομίσματος με Έβανς

Κακά τα ψέματα, ένα σοβαρό τραυματισμό τον κουβαλάει και... μετά ο παίκτης. Στην περίπτωση του Έβανς (που θα χάσει την πρεμιέρα για τον ίδιο λόγο) ο Μπαρτζώκας διαπίστωσε πως το «ρίσκο» του να ποντάρει στον άλλοτε σταρ της Ζάλγκιρις είναι αδύνατο να βγει. Ο Έβανς δεν είναι στο 100% έτοιμος γιατί είναι διαφορετικές οι προπονήσεις (όσο ένταση και να υπάρχει σε αυτές) και άλλη κατάσταση ο αγωνιστικός ρυθμός.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και λαμβάνοντας υπόψιν τον τραυματισμό που θα ταλανίζει τον Κίναν Έβανς για τις επόμενες 15 ημέρες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου πως η ανάγκη των Πειραιωτών να προσθέσουν έναν ακόμα περιφερειακό, είναι επιτακτική και πως οι άνθρωποι της ομάδας κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

«Τσακώνονται όλοι οι γκαρντ ποιος θα έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι μια δύσκολη περίοδος, προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση και εμείς σαν προπονητές κοιτάμε τις επιλογές μας στην αγορά. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άμεσα ένα γκαρντ γιατί πιεζόμαστε σε σχέση με το πώς είχαμε σχεδιάσει την ομάδα.

Είναι τα δύο παιχνίδια του Super Cup, τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία για την EuroLeague και αμέσως μετά έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό. Είναι απαιτητικό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στις διοργανώσεις. Χρειαζόμαστε άμεσα γκαρντ και κάνουμε προσπάθεια για αυτό. Για τον Κουμάντζε είναι κάτι που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί μετά. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό».

Η άνιση μάχη με την κλεψύδρα και ο γκαρντ που «κουμπώνει»

Όταν οι αντίπαλοι βρίσκουν το «αντίδοτο» στην motion επίθεση, η λύση βρίσκεται στο 1vs1. Και εκεί οι Πειραιώτες δεν δείχνουν πως έχουν τον παίκτη για να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά. Ο Κίναν Έβανς δεν μπαίνει (ακόμη) στην συζήτηση γιατί κανείς δεν γνωρίζει πότε θα είνα στο 100% έτοιμος. Τα πρώτα δείγματα είναι καλά, ωστόσο εμφανίζεται και πάλι επιρρεπής σε τραυματισμούς.

Eurokinissi



Ο Γουόκαπ είναι άριστος αμυντικά, ωστόσο οι αντίπαλοι έχουν καταλάβει πως δεν απειλεί από το τρίποντο (αν και αυτό στα τελευταία φίλικά άλλαξε) και διαλέγουν μια under αντιμετώπιση σε όλα τα screen. Φουρνιέ και Λαρεντζάκης δεν είναι οι παίκτες που έχουν (τουλάχιστον σε πρώτο πλάνο) στο ρεπερτόριο τους το 1vs1 και έτσι μένει ο ΜακΚίσικ που πλέον θα έχει περιορισμένο ρόλο και ο Ντόρσεϊ, ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, με την απόδοση του στο Eurobasket να είναι ενθαρρυντική. Όσον αφορά τον Λι, δεν έχει δείξει (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) ικανός για iso επιθέσεις και συστήματα προσαρμοσμένα σε εκείνον. Ενδεχόμένως αυτό να είναι και απο μια μη κατάλληλη χρησιμοποίηση του.

Eurokinissi

Μέχρι στιγμής, τα ονόματα που ακούστηκαν για τον Ολυμπιακό δείχνουν πως άπαντες έχουν καταλάβει πως δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εναλλακτικούς τρόπους στο παρκέ. Ένας από αυτούς είναι και ο πιο απλός. Το pick n roll. Ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι εκτός από ικανός σκόρερ και άρτιος οργανωτικά. Πολλές άμυνες της Euroleague δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν σε διάφορες εκδοχές του pick n roll. Αυτό μας δείχνει πως καμιά φορά τα απλά είναι και τα πιο... δύσκολα.



Όσο το μπάσκετ εξελίσσεται, η μπάλα πηγαίνει ολοένα και πιο πολύ στην περιφέρεια και το τρίποντο. Πλέον, τα παιχνίδια τα καθαρίζουν περισσότερα τα γκαρντ και πολύ λιγότερο οι ψηλοί. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ομάδες έχουν πλέον παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με ένα σταθερό ποσοστό από την γραμμή των 6.75. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια. Έναν... άνιωθο που να μην χαμπαριάζει αν έχει 0/5. Να παίρνει τις επόμενες κατοχές και να κάνει... 5/10. Κάτι που σε μεγάλο βαθμό καταφέρνει να κάνει και ο Φουρνιέ. Το θέμα είναι πως πλέον οι Πειραιώτες, δίνουν μάχη με τον χρόνο και έχουν περιορισμένες λύσεις στο μεταγραφικό παζάρι...