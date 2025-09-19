Σε μεγάλα... κέφια η Μπέριλ ΜακΚίσικ (video)

Η πάντα εκρηκτική σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ ξέρει πώς να τραβάει πάνω της τα φώτα - κι αυτή τη φορά τα κατάφερε ξανά μέσα από το Instagram. Με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά, η Μπέριλ ανέβασε νέο βίντεο που «άναψε» τα social, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να συνδυάζει το στυλ με την τσαχπινιά.

Με παιχνιδιάρικες πόζες, δυναμικά vibes και τα απαραίτητα emojis, κατάφερε να κλέψει την παράσταση, ενώ τα σχόλια των followers έπεφταν βροχή - άλλοι μιλούσαν για «θεά» και άλλοι για το πιο fun account της σεζόν.

Η ίδια, έγραψε στο post πως είναι έτοιμη για το τουρνουά μπάσκετ που συμμετέχει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, στο οποίο πήγε να στηρίξει -όπως κάνει πάντα- τον σύζυγο της, Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στο φιλικό των «ερυθρόλευκων» στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, σημειώνοντας 6 πόντους με 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ.

Η Μπέριλ αποτελεί μια από τις αγαπημένες φυσιογνωμίες των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι αρκετές φορές έχουν... αποθεώσει την σύντροφο του έμπειρου άσου, όταν η κάμερα δείχνει την καλλονή να πανηγυρίζει υπέρ των Πειραιωτών στα court seats του Φαληρικού Σταδίου.