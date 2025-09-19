Ολυμπιακός - Αρμάνι 76-71: Φιλική νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με Φουρνιέ και Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν και στο φιλικό με την Αρμάνι στο Ηράκλειο Κρήτης κέρδισε με 76-71 στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας ανατρέψει το -13. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει να δώσει ένα ακόμα φιλικό ματς στο ίδιο γήπεδο (Δύο Αοράκια) κόντρα στη Φενέρ / Ερυθρό Αστέρα.

Για τους Πρωταθλητές Ελλάδας έλειψαν οι διεθνείς Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο, αλλά και οι τραυματίες Έβανς και Φαλ. Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Βεζένκοφ με 15 πόντους και ο Φουρνιέ με 15, ενώ ο Λορέντζο Μπράουν είχε 13 για τη Μιλάνο.



Από ένα καλό δεκάλεπτο για Ολυμπιακό - Μιλάνο στο πρώτο μέρος

Στο ξεκίνημα του φιλικού ο Ολυμπιακός ήταν καλός στην περιφερειακή άμυνα και κατάφερε να προηγηθεί με 9-2 στο 4ο λεπτό με πρωταγωνιστές τους Γουόρντ και Βεζένκοφ.

Η Μιλάνο εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Ολυμπιακού από μακριά και την είσοδο του Λι στο παρκέ ως «άσσο» και μείωσε σε 12-11 (στο 7'), όμως με τον Βεζένκοφ οι Πειραιώτες έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά με 17-12.



Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ουόκαπ επέστρεψε στο παρκέ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως η αστοχία και η δυσκολία στις συνεργασίας αποτελούσαν άλυτα προβλήματα, όπως και τα χαμένα ριμπάουντ με τη Μιλάνο να μειώνει σε 19-17 (στο 15').



Η Μιλάνο πέρασε και μπροστά με 25-23 (στο 17'), αφού η επίθεση των Πειραιωτών δεν λειτουργούσε καθόλου καλά και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό πίσω με 31-26 σκοράροντας μόλις 9 πόντους σε 10 λεπτά.



Το γύρισε από το -13 ο Ολυμπιακός και κέρδισε

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει μπάλες στο ζωγραφιστό και τους «ερυθρόλευκους» να μειώνουν σε 35-33 (στο 23'), όμως οι Ιταλοί απάντησαν αμέσως για το 40-33, που ήταν και το μεγαλύτερο προβάδισμά τους.



Η διαφορά πήγε και στο +9 (45-36 στο 25') με ένα ακόμα τρίποντο του Μπράουν και τον Ολυμπιακό να μην έχει ισορροπία και να παρουσιάζει εικόνα... κατάρρευσης με το -13 (49-36)!



Εκεί οι Πρωταθλητές αντέδρασαν και μείωσαν σε 51-48 με επιμέρους 12-2 με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με 53-51.



Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι σκληρή και πέρασε μπροστά στο σκορ μετά από πολλή ώρα με 56-55 στο 33ο λεπτό.



Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με την τριάδα Χολ, Γουόρντ και ΜακΚίσικ είχε «δέσει» την άμυνα της και προηγήθηκε με 63-57 (στο 35') με τη Μιλάνο να σκοράρει με το... ζόρι.



Οι Ιταλοί έκαναν «θρίλερ» το ματς, αφού 1 λεπτό πριν το τέλος μείωσαν σε 71-69 με πρωταγωνιστή τον Μπράουν (13π), όμως ο Βεζένκοφ με 2/2 βολές στα 45'' έκανε το 73-69. Στο τέλος ο Ολυμπιακός πήρε τη φιλική νίκη με 76-71.



Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 53-51, 76-71.