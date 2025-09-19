Όλη η ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού σε τέσσερις τοίχους: Αυτό είναι το «Μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου

Ο Αντώνης Παπουή και η Αντωνία Ζάμπα, ένα ζευγάρι από το μεγαλύτερο επαρχιακό χωριό της Λάρνακας, την Ξυλοφάγου, δημιούργησαν με πολλή αγάπη και μεράκι ένα «μικρό ΣΕΦ» εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη τους για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Οι δύο τους όπως φαίνεται και από τον χώρο που έχουν δημιουργήσει, ανήκουν στην κατηγορία των «πιστών φίλων» της ομάδας μιας και αυτό που έχουν καταφέρει μοιάζει να είναι ο το το πιο «παραδεισένιο» δωμάτιο για κάθε φίλαθλο της πειραϊκής ομάδας.

Αρχικά το έμβλημα με τον δαφνοστεφανωμένο Έφηβο δεσπόζει στο κέντρο της αίθουσας, αλλά και στην οροφή ενώ φανέλες των: Σπανουδάκη, Γιατζόγλου, Καμπούρη, Έντι Τζόνσον, Τάρπλεϊ, Φορντ, κοσμούν τους τοίχους. Επιπλέον στο χώρο υπάρχουν τεράστιες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά από τις ένδοξες στιγμές του συλλόγου στα οποία απεικονίζονται νέοι και παλιοί θρύλοι της ομάδας όπως οι: Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι, Γιάννης Ιωαννίδης, Γιώργος Πρίντεζης, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ωστόσο αυτό που δεν θα μπορούσε να λείπει από το «κόκκινο παλάτι» είναι τα λάβαρα των πρωταθλητών Ευρώπης (1997, 2012, 2013) συνοδευόμενα από τις εμφανίσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Γιώργου Πρίντεζη. Ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο sports director Χρήστος Μπαφές, βρέθηκαν στο Μικρό ΣΕΦ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο πρώτο φιλικό των Πειραιωτών στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», περιηγήθηκαν στο χώρο και έμειναν έκπληκτοι από το γεγονός του τι μπορεί να δημιουργήσει ένας άνθρωπος «εξαιτίας» της αγάπης του για την ομάδα του.

Οι τρεις «ερυθρόλευκοι» που επισκέφθηκαν τον χώρο δεν θα μπορούσαν να φύγουν χωρίς να κάνουν κάποιο δώρο στον Αντώνη και την Αντωνία και με αυτόν τον τρόπο δώρισαν μια υπογεγραμμένη επετειακή φανέλα αλλά και το μετάλλιο του πρωταθλητή της σεζόν 2024-2025 και ευχαρίστησαν τους δυο πιστούς φίλους του Ολυμπιακού για αυτό το δημιούργημα τους.

Μάλιστα ο Αντώνης Παπουής, μίλησε στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέροντας τα έξης: «Απλά να σου πω ότι το Μικρό ΣΕΦ υπήρχε αρχικά σε πολύ πιο μικρό μέγεθος, σε εξωτερικό χώρο, αλλά αντιμετώπιζα κάποια προβλήματα. Θέλαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο, προστατευμένο από τη βροχή. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη μας για το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Για εμένα είναι ένας χώρος ξεκούρασης, χαράς.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, είμαι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας, δεν ασχολούμαι με τα social media. Η κοπέλα μου, η Αντωνία, το έβγαλε προς τα έξω και το είδε ο κόσμος και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Απλά είναι κάτι που αγαπώ υπέρ... του κανονικού. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι ξεχωριστό. Μεγαλώσαμε μαζί του, είμαι σχεδόν 40 χρονών. Είναι η ζωή μας όλη, πραγματικά. Είναι κάτι που μας γεμίζει, δίνει νόημα στη ζωή μας».