Ακραία φημολογία από τις ΗΠΑ: «Ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον Ροζιέρ»

Ένα απίστευτό σενάριο κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναφορικά με το μέλλον του Τέρι Ρόζιερ στους Μαϊάμι Χιτ και τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα η ομάδα της Φλόριντα θέλει να «ξεφορτωθεί» το συμβόλαιο του Ροζιέρ πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, διότι ο 31χρονος γκαρντ, κουβαλά ένα «πλουσιοπάροχο» συμβόλαιο που αγγίζει τα 26 εκατομμύρια δολάρια και εκτός αυτού οι ιθύνοντες του συλλόγου και ο προπονητής θέλουν να δώσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Ντέιβιον Μίτσελ, αλλά και στο draft pick τον Λιθουανό, Κασπάρας Γιουκοσιόνις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι bookmakers στις ΗΠΑ, δίνουν τον Ολυμπιακό ως τέταρτο φαβορί με απόδοση 7.50 σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους Μϊάμι Χιτ. Τα ειδικά στοιχήματα και οι αποδόσεις, δίνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην υπόθεση, με τους Χιτ να προσφέρονται στο 2,25 για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και μετά την 1η Οκτωβρίου, Λος Άντζελες Κλίπερς και Ντένβερ Νάγκετς δίνονται σε αποδόσεις 4,00 και 4,50, ενώ τέταρτο φαβορί για να τον αποκτήσει είναι ο Ολυμπιακός που δίνεται στο 7,50.

Συνοψίζοντας το σενάριο να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» ο Ρόζιερ, μοιάζει σχεδόν απίθανο καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο NBA και σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους Χιτ το επικρατέστερο σενάριο είναι να βρει άλλο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA.