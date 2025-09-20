Παράδειγμα προς μίμηση: Ο Κώστας Παπανικολάου βοήθησε τα παιδιά της γυναίκας που ενεπλάκη σε τροχαίο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνοσε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης και με αυτόν τον τρόπο οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν με θετικό πρόσημο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του παιχνιδιού η αναμέτρηση «σημαδεύτηκε» από ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο πάρκινγκ του κλειστού γυμναστηρίου. Συγκεκριμένα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα με τα δυο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου 6 ετών.

Αμέσως, φίλαθλοι, παίκτες και το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού είδαν το περιστατικό και έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία. Ωστόσο εκείνη την ώρα οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, μοίραζαν αυτόγραφα και πολλοί από αυτούς είδαν ζωντανά το περιστατικό. Ο Κώστας Παπανικολάου βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα και προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση.

Πιο αναλυτικά, ο 35χρονος αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και του Ολυμπιακού, απομάκρυνε τα παιδιά της γυναίκας που τραυματίστηκε στο τροχαίο για να μην δουν τη μητέρα τους την ώρα που οι γιατροί της έδιναν τις πρώτες βοήθειες, και για ένα τέταρτο σχεδόν τους μιλούσε για μπάσκετ και τους έκανε ερωτήσεις γύρω από το άθλημα. Για ακόμη μια φορά ο Κώστας Παπανικολάου απέδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος με τεράστιο ήθος και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους νέα παιδιά.