Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού ο Παπανικολάου - Βραβεύτηκε από τους Αγγελόπουλους

Η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague είχε πριν το τζάμπολ μία ιδιαίτερη βράβευση προς τιμήν του αρχηγού της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αποθέωσε τον Έλληνα μπασκετμπολίστα, ο οποίος βραβεύτηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους ως ο πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας.



Συνολικά 748 εμφανίσεις με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» για τον Παπανικολάου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στους «Πειραιώτες».