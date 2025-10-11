Ολυμπιακός: Ο Νιλικίνα, τα «φαντάσματα» και το δώρο της Ντουμπάι για τον... Παναθηναϊκό

O Ολυμπιακός ήταν ανώτερος καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και πήρε μια «εύκολη» νίκη (86-67), στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν στο ΣΕΦ κόντρα στην Dubai BC για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα ματς που πριν την έναρξη του ο Κώστας Πανικολάου βραβεύτηκε ως ο «recordman» συμμετοχών στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» και οι Φουρνιέ, Γουόκαπ παρακολούθησαν από τον πάγκο, οι Πειραιώτες με μπροστάρη τον «εκπληκτικό» Βεζένκοφ αλλά και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Νιλικινά πανηγύρισαν την δεύτερη νίκη τους στην φετινή διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης και μπαίνουν με ψυχολογία σε μια πολύ δύσκολη σειρά παιχνιδιών, αρχής γενομένης, με το ντέρμπι «αιωνίων κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα (Κυριακή 12/10) της Stoiximan GBL.

Το παράδοξο με Νιλικίνα και ο Βεζένκοφ που... επέστρεψε

Στο άκουσμα της είδησης για τον ερχομό του Νιλικίνα, πολλοί έσπευσαν να βγάλουν συμπέρασμα για ένα ακόμη γκαρντ που... δεν κάνει. Το παρκέ που είναι ο καθρέφτης για τα πάντα, δείχνει πως η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού έχει προσαρμοστεί πιο γρήγορα και από... τις πρώτες. Μπορεί να μην είναι ο σουτέρ του 45%, ωστόσο το κάθετο παιχνίδι του, το είχε μέχρι πρότινος μόνο ο ΜακΚίσικ. Αφήστε που αναπληρώνει ιδανικά τον Γουόκαπ και ως αμυντικός με τα μακριά του χέρια, αλλά και την οργάνωση στο παιχνίδι.

Όσον αφορά τον Βεζένκοφ, κάποια στιγμή θα επέστρεφε και θα έκανε τους αντιπάλους του να βλέπουν... φαντάσματα. Κι αυτό έγινε στον αγώνα με την Ντουμπάι. Δεν είναι τόσο οι 25 πόντοι, είναι πως όσα έκανε τα έκανε σε 23 λεπτά. Είναι τέτοια η συνέπεια του και η σύνδεση με το αντίπαλο καλάθι που κάποια στιγμή, αν τον «αμολήσουν» στο παρκέ και για τα 40 λεπτά, θα σπάσει με βεβαιότητα το ρεκόρ πόντων σε παιχνίδι της Euroleague.

Η «διπλή» αποστολή, η άμυνα και το... αβαντάζ με Παναθηναϊκό

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήξερε πως θα νικούσε αν πρώτα περιόριζε την δράση των Μπέικον και Πετρούσεφ. Και τα κατάφερε, αφού αθροιστικά σκόραραν μόλις... 26 πόντους με μεγάλη δυσκολία. Οι Πειραιώτες έκαναν εύκολο ένα παιχνίδι που στην αρχή δεν φάνταζε απλό. Το 16% της Ντουμπάι στο τρίποντο, τα 7 μπλοκ και οι 67 πόντοι είναι όσα πρέπει να ξέρετε για μια ομάδα που έπαιξε καταπληκτική άμυνα on-ball, αλλά και στην περιφέρεια.

Ακόμη και από τα λάθη, ο Ολυμπιακός έβγαινε πιο... συγκεντρωμένος. Στα 14 λάθη που έκανε δέχθηκε μόλις 7 πόντους, γιατί πολύ απλά είχε καλές επιστροφές. Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν 16 πόντους από τα 8 λάθη των νεοφώτιστων.

Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο και να ξεκουράσει τους παίκτες του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το... δώρο της Ντουμπάι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της πρώτης «τιτανομαχίας». Κι αυτό γιατί ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών θα πάει σε ένα πολύ πιο «κλειστό» rotation στο ντέρμπι «αιωνίων».

Υ.Γ Η ανανέωση του Μιλουτίνοφ είναι από τις πιο σημαντικές των τελευταίων πολλών ετών για τον Ολυμπιακό. Και καθημερινά αποδεικνύεται.