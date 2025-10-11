Μπαρτζώκας: «Στον τελικό του Conference θα πήγαινα όπου κι αν παίζαμε»

Ο Ολυμπιακός ήταν συγκεντρωμένος και παρά τις πολλές του απουσίες, επικράτησε εύκολα της «πρωτάρας» Dubai BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα ρωτήθηκε για το αν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ του Final Four του 2026 που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού και του τελικού του Conference League το 2024 που έγινε στην έδρα της ΑΕΚ την OPAP Arena.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας που έχει δηλώσει πόσο πολύ αγαπάει τον Ολυμπιακό απάντησε:

«Στον τελικό του Conference θα πήγαινα όπου κι αν παίζαμε», ενώ τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να συζητάνε για το Final Four.