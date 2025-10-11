Σάσα Βεζένκοφ: MVP για 15η φορά και όλο πιο κοντά στην κορυφή της EuroLeague

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη EuroLeague για 15η φορά στην καριέρα του, πλησιάζοντας πλέον τους δύο κορυφαίους της σχετικής λίστας, Σέιν Λάρκιν και Νάντο Ντε Κολό.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, έχοντας 9/14 σουτ (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ (9 αμυντικά, 2 επιθετικά), 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:31 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας συνολικά 34 μονάδες στο PIR.

Η εξαιρετική του εμφάνιση τού χάρισε το βραβείο του MVP για την 3η αγωνιστική της EuroLeague για 15η φορά, ένα επίτευγμα που στην ιστορία της διοργάνωσης έχουν πετύχει μόνο δύο ακόμα παίκτες.

Πρόκειται για τον Σέιν Λάρκιν της Εφές με 19 διακρίσεις και τον Νάντο Ντε Κολό της Βιλερμπάν με 16.

Πλέον, ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται σε τροχιά… κορυφής, καθώς αν ξεπεράσει τους δύο αυτούς αστέρες, θα γράψει το όνομά του στην κορυφή της σχετικής λίστας της EuroLeague.