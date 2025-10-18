MVP της 5ης αγωνιστικής της Euroleague ο Βεζένκοφ - Το μήνυμα του Ολυμπιακού

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής της Euroleague και η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη τον Βούλγαρο φόργουορντ για το βραβείο του.

Οι Πειραιώτες αναδημοσίευσαν την ανακοίνωση της Euroleague, με λεζάντα η οποία έγραφε «well deserved». Αναγνωρίζοντας, δηλαδή σε απλή μετάφραση, πως το βραβείο έφτασε στον Βεζένκοφ «επάξια».

Ο «μαγικός» Σάσα και η ανατροπή στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με 13 πόντους να φύγει νικητής από το Βελιγράδι στον αγώνα εναντίον της Μακάμπι. Οι Πειραιώτες ανέτρεψαν τα δεδομένα του παιχνιδιού και ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν καταλυτικός στην προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» να φύγουν με τη νίκη.

Ο Βεζένκοφ σημείωσε 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), πήρε 10 ριμπάουντ και έδωσε 2 ασσίστ σε 29:54 λεπτά συμμετοχής. Συγκέντρωσε, έτσι 31 βαθμούς PIR, περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη που αγωνίστηκε στην 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο «μαγικός αριθμός» 16 και η κορυφή της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη EuroLeague για 16η φορά στην καριέρα του, φτάνοντας, έτσι τον δεύτερο κορυφαίο στη σχετική κατάταξη Νάντο Ντε Κολό. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Σέιν Λάρκιν με 19 βραβεία.

Η 16η βράβευση του Βεζένκοφ έρχεται δύο αγωνιστικές μετά από το βραβείο του πολυτιμότερου της 3ης αγωνιστικής για τις επιδόσεις του εναντίον της Ντουμπάι BC (25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:31 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας συνολικά 34 μονάδες στο PIR).