Ο Πανιώνιος φουλάρει για το «μπαμ» με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο

Η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελαν στη Νέα Σμύρνη, με τα αποτελέσματα να μην ικανοποιούν τη διοίκηση του Πανιωνίου. Έτσι, πάρθηκε η δύσκολη αλλά αναμενόμενη απόφαση να λυθεί η συνεργασία με τον Λούκα Παβίσεβιτς, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο των «κυανέρυθρων».



Στο τραπέζι έπεσαν αρκετά ονόματα για τη διάδοχη κατάσταση, όμως ένα ξεχωρίζει και προκαλεί αίσθηση, εκείνο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο. Ο χαρισματικός Ιταλός τεχνικός, γνωστός για το πάθος και τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, είναι ελεύθερος μετά το τέλος της θητείας του στην Εθνική Ιταλίας και φαίνεται έτοιμος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.





Με εμπειρία από τη Euroleague και ομάδες όπως η Βιλερμπάν, αλλά και με παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Ποτσέκο θα αποτελούσε τεράστιο κεφάλαιο για τον Πανιώνιο. Ο Φάνης Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής του συλλόγου, φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε μια «κίνηση υπέρβασης» που θα επαναφέρει την αίγλη στον Ιστορικό και θα γεμίσει ενθουσιασμό τους φιλάθλους της ομάδας.



