Eurocup: Ήττα στις λεπτομέρειες για τον Πανιώνιο - Δε τα κατάφερε ο Άρης κόντρα στη Χάποελ

Χωρίς νίκη για τις ελληνικές ομάδες ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του Eurocup. Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε στο κλειστό της Γλυφάδας την ιταλική Τρέντο και παρά την καλή εμφάνιση δε κατόρθωσε να φτάσει στη νίκη.

Οι «κυανέρυθροι» έφτασαν κοντά, προηγήθηκαν μέχρι και με 14 πόντους, όμως η Τρέντο του Μάσιμο Κανσελιέρι έφτασε στην ανατροπή και την τελική επικράτηση με σκορ (87-91) σε μία αναμέτρηση, που έγινε «θρίλερ» στα τελευταία λεπτά.

Για την ομάδα του Ηλία Ζούρου, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Πανιωνίου, ξεχώρισε ο Ντεβάντε Τζόουνς, ο οποίος σκόραρε σε κρίσιμα σημεία και με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας από τη Νέα Σμύρνη.

Για τους φιλοξενούμενος, πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Νέιτ Γουότσον, ο οποίος αποδείχθηκε καθοριστικός για την έκβαση του αγώνα με 20 πόντους (8/14 δίποντα, 4/5 βολές), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στο 1-4 πλέον ο Πανιώνιος, ο οποίος σημείωσε την όγδοη διαδοχική του ήττα. Στο 2-3 συνεχίζουν οι Ιταλοί.

«Υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα της Χάποελ ο Άρης

«Δύσκολο» βράδυ και για τον Άρη στο Βελιγράδι, που ηττήθηκε με σκορ 103-76 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Σερβίας γνωρίζοντας πως έχουν δύσκολο έργο κόντρα στην καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης.

«Πρεμιέρα» για τον νέο προπονητή της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος είδε τους παίκτες του να πασχίζουν να παραμείνουν κοντά στο σκορ. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν επέτρεψε στον Άρη να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, αφού οι Ισραηλινοί σκοράραν κατά ριπάς.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ο Τζόουνς, ο οποίος σκόραρε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ξεχώρισαν επίσης ο Κουλμπόκα με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ, καθώς και ο Μήτρου-Λονγκ με 10 πόντους, 1 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Για τους θριαμβευτές γηπεδούχους κορυφαίοι ήταν οι Κάρινγκτον (18 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Χάρπερ (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ) και Σμιθ (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τρίτη νίκη για τον Άρη στη διόργανωση, μετά από τις ήττες κόντρα σε Μανρέσα και Τσεντεβίτα, βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 2-3.

Οι Ισραηλινοί παρέμειναν σε τροχιά πλέι-οφ και βρίσκονται στην 4η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 3-2.