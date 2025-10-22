Μπουντούσνοστ - Πανιώνιος 91-63: Βαριά ήττα στο Μαυροβούνιο για το EuroCup

Τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα σερί για τον Πανιώνιο στο EuroCup, ο οποίος εκ νέου γνώρισε την ήττα με σκορ 91-63 από την Μπουντούσνοστ στο Μαυροβούνιο. Ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα για την ομάδα, που μετά τον απομάκρυνση του Λούκα Παβίσεβιτς διανύει μια ιδιαίτερη μεταβατική περίοδο.

Η εξέλιξη του ματς

Από την αρχή της αναμέτρησης, η ομάδα της Νέας Σμύρνης τα βρήκε πολύ σκούρα στο παρκέ. Εξάλλου είναι γεγονός πως οι Μαυροβούνιοι είναι μια ομάδα με... τόνους εμπειρίας, κυρίως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως από το πρώτο δεκάλεπτο, ο Πανιώνιος βρισκόταν πίσω με διψήφια διαφορά, δίχως να μπορεί με κανέναν τρόπο να περιορίσει την πλάστιγγα του σκορ, (28-13', 10). Με τον Τζέιλεν Χαντς να απουσιάζει, οι «Κυανέρυθροι», αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα στο σκοράρισμα.



Και όσο το παιχνίδι περνούσε, τόσο οι γηπεδούχοι μεγάλωναν τη διαφορά τους και έδιναν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους. Εφιαλτικό το ευρωπαϊκό αυτό βράδυ για τον Κρις Χουγκάζ και τους παίκτες του. Ο Λούις Ματ ήταν ο μοναδικός θετικός παράγοντας την επίθεση για τον Πανιώνιο, δίχως να μπορεί μόνος του να αλλάξει τα δεδομένα.



Το τρίτο δεκάλεπτο, ήταν το πιο εφιαλτικό για την ελληνική ομάδα, έχοντας σκοράρει μόλις 10 πόντους σε ισάριθμα λεπτά, έχοντας δεχθεί τους διπλάσιους, βρισκόμενη πίσω στο φινάλε αυτής με διαφορά -29! (73-44, 30').



Το τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν πραγματικά διαδικαστικού χαρακτήρα, με την ήττα να είναι δεδομένη, απλώς με τον Πανιώνιο να προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση υπέρ του και να μειώσει το σκορ. Σε γενικές γραμμές όμως, βρισκόταν πίσω με όσο και σε ολόκληρο το παιχνίδι. Και το τελικό αποτέλεσμα, είναι μια πολύ βαριά ήττα που κανένας στον οργανισμό δε θα ήθελε να θυμάται.



Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63.

