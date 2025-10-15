Πανιώνιος - Μπούργκ 56-66: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε στην Γλυφάδα από τους έμπειρους Γάλλους

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε την έμπειρη Μπούργκ για την 3η αγωνιστική του Group B του BKT Eurocup, και γνώρισε την ήττα στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» με σκορ 56-66.

Ο «Ιστορικός» στην δεύτερη σερί ήττα του για φέτος, δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπούργκ. Η γαλλική ομάδα μπορεί να έφτασε στο σημείο να προηγείται μέχρι και με 20 πόντους, ο Πανιώνιος όμως το πάλεψε, έφτασε να μειώσει την διαφορά στους 5, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή.

Βρέθηκε πολύ πίσω, πλησίασε την μεγάλη ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ παίζοντας καλή άμυνα, ωστόσο ένα 8-0 στη δεύτερη περίοδο που ήρθε κυρίως από λάθη και με το 50% στα τρίποντα των Γάλλων, τους ανάγκασε να μείνουν πίσω με -9 στο ημίχρονο.

Από εκεί και πέρα, το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς, δεν μπόρεσε να βρει το ρυθμό που έπρεπε και το 4-16 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου των Γάλλων, δυσκόλεψε ακόμη πιο πολύ το έργο των «κυανέρυθρων», οι οποίοι ωστόσο με τον Ουάτσον και τον Τσαλμπούρη κατάφεραν να βρουν ρυθμό και να μειώσουν ακόμη και στο -5 (54-59), αλλά δεν τ κατάφεραν για την ολική ανατροπή απ’ το -20.

Έτσι, η ομάδα του Λούκα Παβίσεβιτς, έφτασε την τέταρτη διαδοχική ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη και καλείται να αλλάξει άμεσα εικόνα ενόψει και της δύσκολης αλλά και απαιτητικής συνέχειας.

Οι κορυφαίοι των δυο ομάδων

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μαγκί με 14 πόντους(2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα) 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ καλό παιχνίδι έκανε κι ο Μίτσελ με 10 πόντους(2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα) όπως κι ο Κοκιλά που έβαλε 6 αλλά πήρε 10 ριμπάουντ.

Όσο για τους γηπεδούχους, ο Τσαλμπούρης με 11 πόντους (4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ, ενώ άλλους 10 πόντους πρόσθεσε ο Ουάτσον ( 5/11 δίποντα), ο οποίος είχε και 11 ριμπάουντ, με 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66