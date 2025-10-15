ΑΕΚ-Σολνόκι (91-77): Άνετα χωρίς να κουραστεί η «Ένωση» έκανε το 2/2 στο BCL

Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα της Σολνόκι (91-77) στην SUNEL Arena, για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League, στο πρώτο εντός έδρας ματς για φέτος όπου η «Ένωση» έπαιξε μπροστά στον κόσμο της, αφού με τον Πανιώνιο ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Η ομάδα του Σάκοτα έκανε τρομερή εκκίνηση στον αγώνα και διατήρησε την ψυχραιμία της φτάνοντας σε μία εύκολη νίκη, την 4η στην σεζόν σε 4 αναμετρήσεις.

Για την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Γκρέι, με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ ο Κουζμίνσκας με 13 πόντους και ο Σίλβα, με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους φιλοξενούμενους ο Ντάρνταρ πέτυχε 23 πόντους.

Το ματς

Η γηπεδούχοι ξεκίνησαν εκρηκτικά τον αγώνα και βρέθηκαν να προηγούνται με 8-0 στα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης, με τον Γκρέι να έχει 5 γρήγορους πόντους. Η ΑΕΚ συνέχισε εντυπωσιακά μέχρι το πρώτο timeout στο 4'35'' όταν ο Άρμς κάρφωσε εκπληκτικά στον αιφνιδιασμό για το 12-2. Το πρώτο δεκάλεπτο συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τον Λεκαβίτσιους να σκοράρει για τρεις και να κλείνει το δεκάλεπτο στο +12 για την «Ένωση» (22-10).

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η παίχτες του Σάκοτα συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και έφτασε στο 30-14 με καλάθι του Πετσάρσκι. Οι ομάδα από την Ουγγαρία αντέδρασε και έριξε την διαφορά σε μονοψήφιο στο 5'28'' (30-22). Με ένα μικρό 6-0 στο τέλος του ημιχρόνου η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο μισό στο +12 (45-33).

Η φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στην επανάληψη και μείωσαν στους 9 στα πρώτα δύο λεπτά της 3ης περιόδου (47-38). Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να βρει καλό επιθετικό ρυθμό στα επόμενα λεπτά και σκόραρε κυρίως με βολές του Μπάρτλεϊ για το 58-45 στο 3'40''. Τα συνεχόμενα λάθη δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ανοίξουν την διαφορά και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 67-56.

Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο με την Σολνόκι να πιέζει για να μειώσει. Η ΑΕΚ με τον Σίλβα και τον Κουζμίνσκας έκανε ένα μικρό 6-0 και προηγήθηκε με 78-64 στο 6'30''. Η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και καθάρισε την υπόθεση νίκη όταν έφτασε στο +20 (88-68). Οι γηπεδούχοι δεν απειλήθηκαν από εκείνο το σημείο και τελικά επικράτησαν με 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77