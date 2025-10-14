Τσεντεβίτα - Άρης 80-59: Βαριά ήττα με «κάτω τα χέρια» στην Λιουμπλιάνα

Στη Λιουμπλιάνα τελείωσε το αήττητο του Άρη στο EuroCup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκη λύγισε από την Τσεντεβίτα (80-59) στη Λιουμπλιάνα για την τρίτη αγωνιστική και είχε την πρώτη της απώλεια στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.



Ο Άρης δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις στο EuroCup λίγες ημέρες μετά το ματς - γιορτή απέναντι στο Αμβούργο στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ηττηθεί από τον Κολοσσό στο πρωτάθλημα για τη δεύτερη αγωνιστική.

Ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ πάλευε μόνος του για τον Άρη. Ο 29χρονος παίκτης είχε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ στον αγώνα και ήταν ο μόνος διψήφιος για την ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς. Για τους νικητές 19 πόντους πέτυχε ο Ουμότζα Γκίμπσον. Η Τσεντεβίτα έχει τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις στο EuroCup.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και προηγήθηκαν 7-3 με τον Γκίμπσον. Ο Άρης πλησίασε στον πόντο (9-8, 4') με τον Μπράις Τζόουνς, αλλά η ομάδα του Ζβέζνταν Μίτροβιτς έκανε σερί για το 14-8 με τρίποντο του Γκίμπσον. Η διαφορά έφτασε τους επτά πόντους (17-10) με βολή του Νίκολιτς, αλλά η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς πλησίασε στον πόντο (17-16) με τρίποντο του Μποχωρίδη και βολή του Φόρεστερ. Με δύο βολές του Μήτρου - Λονγκ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ισοφάρισε 18-18 και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε (20-18) με δίποντο του Γκίμπσον.



Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Άρης είχε λύση σε κάθε πρόβλημα που του έβαζε η ομάδα του Σβέζνταν Μίτροβιτς, αλλά στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου, η Τσεντεβίτα πάτησε το γκάζι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 37-34 στο 19' έγινε 44-35, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο με δίποντο του Γκίμπσον.



Η γηπεδούχος ομάδες είχε τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο. Η διαφορά έφτασε διψήφια τιμή και οι παίκτες της Τσεντεβίτα έφτασαν στο 56-43 με δίποντο του Κένεντι. Ο Χάρελ μείωσε για τον Άρη, αλλά ένα τρίποντο του Γκιράρντ έφερε την ομάδα της Λιουμπλιάνας στο 59-45 στο 26ο λεπτό. Ο Άρης πλησίασε και μείωσε στους 12 πόντους (63-51) με μία βολή του Μήτρου - Λονγκ στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Με δύο διαδοχικά τρίποντα του Μήτρου - Λονγκ, o Άρης μείωσε στους επτά πόντους (64-57), αλλά ο Νίκολιτς απάντησε και έδωσε ξανά διψήφια διαφορά στην ομάδα της Λιουμπλιάνα. Εκεί, τελείωσαν όλα αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να μην απειλεί και οι γηπεδούχοι στο φινάλε πήραν και τη διαφορά.