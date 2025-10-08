Άρης: Αποθέωση στον Ρίτσαρντ Σιάο στο Αλεξάνδρειο και η αγκαλιά με τον Γκάλη (vids)

Οι φίλοι του Άρη είναι σε... αναμμένα κάρβουνα. Η αγαπημένη τους ομάδα ετοιμάζεται να δώσει έναν ακόμα ευρωπαϊκό αγώνα και στόχος της είναι το 2/2, μετά το «διπλό» που πέτυχαν στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup, στην Ιταλία.



Η διαφορά σε ότι έχει να κάνει με το σημερινό παιχνίδι του «Θεού του Πολέμου», κόντρα στο Αμβούργο, είναι πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται στο γήπεδο.

Οι «κιτρινόμαυροι» τον λατρεύουν και τον έχουν ήδη... βάψει στα χρώματα της ομάδας, καθώς ο Αμερικανός είναι εδώ και ώρα έξω από το Αλεξάνδρειο. Οι φίλοι του Άρη αποθέωσαν τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, σε μια ξεχωριστή και εντυπωσιακή υποδοχή για τον ισχυρό άνδρα των «κιτρινόμαυρων».



Λίγο αργότερα, ο Ρίτσαρντ Σιάο συναντήθηκε και με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ και Hall of Famer, Νίκο Γκάλη, στον οποίο άμεσα υποκλίθηκε. Το ιστορικό παρελθόν και το λαμπρό μέλλον της ΚΑΕ Άρης.

💛🫂 Η στιγμή της βραδιάς στο «Αλεξάνδρειο»!



Ο Ριτσάρντ Σιάο ανέβηκε στις κερκίδες και αγκαλιάστηκε θερμά με τον Νίκο Γκάλη! pic.twitter.com/8zuNtQHGY7 — Athletiko (@athletiko_gr) October 8, 2025

«Καλωσορίζουμε τον Σιάο στην Αρειανή οικογένεια»

Ο Νίκος Γκάλης, μιλώντας έξω από το γήπεδο καλωσόρισε τον νέο ιδιοκτήτη του Άρη και ευχήθηκε η ομάδα να «βρει τον δρόμο της», αναφερόμενος στις δόξες που ο ίδιος έζησε με τους «κιτρινόμαυρους» στο παρελθόν.

«Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια αλλαγή στην ομάδα, μια ανανέωση.Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούργιο ιδιοκτήτη. Κι εγώ θα ήθελα προσωπικά, πρώτα να τον καλωσορίσουμε στην Αρειανή οικογένεια, η ομάδα να ξαναβρεί το δρόμο της, να ζήσουμε τις παλιές στιγμές».