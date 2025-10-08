Άρης - Αμβούργο Τάουερς 98-76: Πανηγυρική ατμόσφαιρα και εύκολη νίκη στο Αλεξάνδρειο για το Eurocup

Νύχτα από τα παλιά για τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο! Οι «κιτρινόμαυροι» σκόρπισαν την κατώτερη των περιστάσεων Αμβούργο Τάουερς με σκορ 98-76 και πανηγύρισαν με τον κόσμο τους.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο έκανε την εμφάνιση του, το ίδιο και ο Νίκος Γκάλης και μαζί απόλαυσαν τόσο την ομάδα, η οποία «έβγαζε φωτιές» στο γήπεδο, όσο και τον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε μία γιορτή άνευ προηγουμένου.

MVP για τον Άρη ο Μήτρου Λονγκ, ο οποίος έβαλε 15 πόντους και έδωσε σημαντικές λύσεις με την ατομική του ποιότητα. Σημαντική η συνεισφορά του Τζόουνς με 16 πόντους και 5 κλεψίματα. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Θορπ (13 π., 6 ασσίστ, 1 ριμπάουντ) και Περίν (14π.),

Το ματς

Ο Άρης ξεκίνησε την αναμέτρηση μάλλον... αγχωμένος, αφού στα πρώτα λεπτά του αγώνα εκδήλωνε βιαστικές επιθέσεις και οδηγούνταν συχνά σε λάθος επιλογές. Το 9-8 των πρώτων πέντε λεπτών διαδέχθηκε το 20-14 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Κλειδί του δεκαλέπτου αποτέλεσε η αμυντική διαχείριση του Περίν, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Άρη από τον Μήτρου Λονγκ και τον Πουλιανίτη.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +14, αν και μερικά λάθη στην επίθεση και στα αμυντικά ριμπάουντ επέτρεψαν στην Αμβούργο Τάουερς να πλησιάσει στο σκορ (34-23). Ο Άρης βρήκε τη λύση, κυρίως μέσα από τη σιδερένια του άμυνα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα (45-28).

Από εκεί ανέλαβε δράση ο Φορμπς και ο Τζόουνς, οι οποίοι διατήρησαν τη διαφορά και ανέβασαν το προβάδισμα στους 23 πόντους, παρ' όλο που η άμυνα σε μερικές φάσεις ήταν λίγο ασταθής. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με τον Άρη να προηγείται με 25 πόντους (70-45), τον επενδυτή Σιάο να αποθεώνεται από τον κόσμο και να πανηγυρίζει με την ψυχή του και με τους γερμανούς να σπάνε το ένα ρεκόρ αστοχίας μετά το άλλο (1-18 τρίποντα).

Το τελευταίο δεκάλεπτο έγινε μάλλον για... τυπικούς λόγους με τους «κιτρινόμαυρους» να κρατάνε το προβάδισμα χωρίς να κινδυνεύουν. Οι επιθετικές αρετές της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη δημιούργησαν προσδοκίες ακόμα και για «100», αλλά η ομάδα σημείωσε τελικά 98 πόντους έναντι 76 των Γερμανών, αποζημιώνοντας τον κόσμο, που έκανε «sold out» στο Αλεξάνδρειο.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Άρη το Σάββατο (11/10) στη Ρόδο κόντρα στον τοπικό Κολοσσό. Την ερχόμενη Τρίτη (14/10) αντιμετωπίζουν για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup την Τσεντεβίτα Ολίμπια στην Ιτάλια.