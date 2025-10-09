Αντιλαμβάνεστε τι σκοπεύει να κάνει ο Άρης στο μπασκετικό στερέωμα;

Νύχτα από τα παλιά για τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο! Οι «κιτρινόμαυροι» σκόρπισαν την κατώτερη των περιστάσεων Αμβούργο Τάουερς με σκορ 98-76 και πανηγύρισαν με τον κόσμο τους.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο έκανε την εμφάνιση του, το ίδιο και ο Νίκος Γκάλης και μαζί απόλαυσαν τόσο την ομάδα, η οποία «έβγαζε φωτιές» στο γήπεδο, όσο και τον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε μία γιορτή άνευ προηγουμένου.

MVP για τον Άρη ο Μήτρου Λονγκ, ο οποίος έβαλε 15 πόντους και έδωσε σημαντικές λύσεις με την ατομική του ποιότητα. Σημαντική η συνεισφορά του Τζόουνς με 16 πόντους και 5 κλεψίματα. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Θορπ (13 π., 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ) και Περίν (14π.). Κι αυτό που παρακολουθήσαμε είναι μόνο η αρχή...

Ο Σιάο δεν ήρθε για διακοπές, ήρθε για να τον κάνει ξανά... αυτοκράτορα

Eurokinissi

Ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη, γνωρίζει από μπάσκετ. Και δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να βλέπει τους δυο «αιωνίους» να παίζουν... μόνοι τους. Οι κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι, αποδεικνύουν πως ήρθε να γίνει το ενοχλητικό... μαμούνι σε αυτό το δίπολο και να γίνει ξανά αυτοκράτορας.

Γνωρίζει το μπάσκετ και γνωρίζει ακόμη καλύτερα την αγορά. Τεράστιες διασυνδέσεις με το NBA και... πλούτο που καθιστά τον Άρη ικανό για υπερβάσεις. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω θέλουν υπομονή και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Eurokinissi

Η μπασκετική δόξα θα επιστρέψει στον τόπο που ξεκίνησε κι αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως, ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη, θα έχει να παλέψει απέναντι σε ανθρώπους που γνωρίζουν ήδη τα ελληνικά δεδομένα.

Ένα υλικό που οι ξένοι είναι πρωταγωνιστές και οι Έλληνες δεν είναι κομπάρσοι

Eurokinissi

Ο Άρης εξολόθρευσε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Eurocup. Και το έκανε με... στυλ. Ο Τζόουνς, ο Φόρεστερ, ο Φορμπς και ο καταπληκτικός Χάρελ ήταν εκεί. Ωστόσο, δεν ήταν μόνοι τους, αφού οι Έλληνες του Άρη δείχνουν έτοιμοι και όχι απλά... ρολίστες.

Eurokinissi

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Λέφας (13-1-2), Καζαμίας (6-0-1), Χατζηλάμπρου (5 πόντοι), Μποχωρίδης (9-5-2), Γκιουζέλης (3-3-3), Μήτρου-Λονγκ (15-1-1) και Πουλιανίτης (3-3-0), όχι απλά διατήρησαν την διαφορά, αλλά έδειξαν πόσο «πλούσιο» υλικό έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο. Κάτι που θα ευνοήσει και την Εθνική ομάδα σε βάθος χρόνου.

Η πιο μπασκετική πόλη της Ελλάδας απολαμβάνει ξανά το άθλημα της

Eurokinissi

Κακά τα ψέματα, όσα κι αν έχουν καταφέρει οι δυο «αιώνιοι» το μπάσκετ γιγαντώθηκε στη συμπρωτεύουσα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν για τις ομάδες τους. Οι φίλοι του Άρη ήταν εκεί, ακόμη και στα δύσκολα και την περσινή «κρίση» με οδηγό τον Καστρίτη.

Eurokinissi

Φέτος, γεμίζουν το γήπεδο που έχει πάρει το όνομα του θρυλικού Γκάλη και απολαμβάνουν μπάσκετ. Γιατί εκτός από την ουσία, ο Άρης προσφέρει θέαμα και κάνει τους φίλους του να ονειρεύονται..