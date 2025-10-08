Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95: Σπουδαίο «διπλό» με τρομέρο Τζέφερσον στην πρεμιέρα του BCL

Η Καρδίτσα πάλεψε, βγήκε αλώβητη από την παράταση και κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Οστάνδη με σκορ 95-93 και απίστευτο Τζέφερσον σε μια ιστορική βραδιά για την ομάδα της Θεσσαλίας. Σε ένα απαιτητικό παιχνίδι για την πρεμιέρα του BCL, η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και δεν παράτησε λεπτό το ματς.

Για την Οστάνδη, ο Γιακόβ και ο Εστράδα έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση σημειώνοντας 27 και 20 πόντους αντίστοιχα. Για την Καρδίτσα, για άλλη μια φορά ο Τζέφερσον ήταν εξαιρετικός με 24 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Έλις με 13.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Καρδίτσα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι κόντρα στην Οστάνδη, η οποία από την έναρξη της αναμέτρησης έδειξε ότι θα δυσκολέψει την ομάδα της Θεσσαλίας. Οι κυανόλευκοι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με μια διαφορά ενός καλαθιού σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η μια ομάδα κυνηγούσε την άλλη στο σκορ για τα πρώτα λεπτά. Ωστόσο, όσο πλησιάζαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Καρδίτσα ξεκινούσε σιγά σιγά να χτίζει διαφορά, με την Οστάνδη να μειώνει το σκορ μετά από προσπάθεια. Σχεδόν σε ολόκληρη την δεύτερη περίοδο και οι δυο ομάδες δεν είχαν κάνει κανένα λάθος, αλλά ήταν αρκετά άστοχες από μακριά, κάτι που αποτελούσε αδυναμία και για τους δυο. Η Καρδίτσα στο τέλος της δεύτερης περιόδου πάτησε το πόδι στο γκάζι και πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα να είναι υπέρ της με 45-39.

Η τρίτη περίοδος συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό και για τις δυο ομάδες, οι οποίες ήταν αρκετά επιθετικές η μια απέναντι στην άλλη. Η Καρδίτσα με μπροστάρη τον Έλις για ακόμα μια φορά προσπαθούσε να χτίσει προβάδισμα και να καθαρίσει το παιχνίδι, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ωστόσο, πέντε λεπτά πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, η Οστάνδη κατάφερε να ισοφαρίσει σε 52-52 δείχνοντας ότι το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι. Και οι δυο ομάδες ήταν εξίσου διψασμένες για την νίκη στην πρώτη αγωνιστική για το BCL.

Η Οστάνδη πήρε μια μεγάλη ανάσα μετά από τους 24 πόντους που πέτυχε στο τρίτο δεκάλεπτο και ξεκίνησε την τελευταία περίοδο ούσα μπροστά στο σκορ. Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε ντέρμπι με το σκορ να βρίσκεται στο 71-71 τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ματς. Ένα τρίποντο του Τζέφερσον δυο λεπτά πριν από το τέλος έδωσε ανάσα στην Καρδίτσα, η οποία δέχθηκε μαχαιριά μετά από τρίποντο του Μέλσον στην εκπνοή του χρόνου, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Η ομάδα του Βελγίου μπήκε με το δεξί στην παράταση, στην οποία έδειξε χαρακτήρα, ωστόσο η Καρδίτσα με ένα τρομερό τρίποντο του Τζέφερσον έδωσε την νίκη στην ομάδα του.

Επόμενη αναμέτρηση για την Καρδίτσα θα είναι το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μάλαγα στις 14 Οκτωβρίου, για τη δεύτερη αγωνιστική του BCL.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-21, 18-24, 24-13, 21-25, 10-12

Πηγή: ATHLETIKO.GR