Ρίτας Βίλνιους - Προμηθέας 98-79: Ήττα για τους «μαχητικούς» Πατρινούς στη Λιθουανία

Το έργο του Προμηθέα ήταν εξ αρχής δύσκολο στη Λιθουανία, κόντρα στη Ρίτας. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο παρκέ. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και παρά τα ξεσπάσματα της ομάδας του Γιώργου Λιμνιάτη κράτησε τον έλεγχο έως το τέλος και έφτασε στη νίκη (98-79), υποχρεώνοντας τους Πατρινούς στην πρώτη τους ήττα στον όμιλο του Basketball Champions League.



Για τον Προμηθέα οι 18 πόντοι και τα 6 ριμπάουντ του Κένταλ Κόλεμαν, αλλά και οι 16 πόντοι και τα 5 κλεψίματα του Κένταλ ΜακΚάλουμ δεν αρκούσαν, σε ένα παιχνίδι που οι Πατρινοί τα... έσπασαν από την περιφέρεια με 2/15 τρίποντα. Από πλευράς Ρίτας Βίλνιους, ο Αρτούρας Γκουντάιτις ήταν το πρώτο βιολί με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόρνταν Γουόκερ πρόσθεσε 14 πόντους και 6 ασίστ.

Το ματς

Με Κόλεμαν και Χάμοντς ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στο παρκέ και κατάφερε να πάρει τα ηνία του αγώνα (4-7, 2'). Ο Γκουντάιτις έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της Ρίτας, αλλά ο Προμηθέας έμεινε στο πλάνο του και κράτησε το προβάδισμα με τον Χάμοντς (12-15, 5'). Η Ρίτας αντέδρασε και ο Ουάιλι έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του λίγο αργότερα (17-15, 7'). Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει τον έλεγχο του αγώνα και με τους Μασιούλις και Σαρτζιούνας έφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (28-17, 9'). Ο Παλιούκενας με 1/2 βολές έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου, με βολές για το 29-19.



Ο Στούκνις ανέλαβε δράση για την Ρίτας στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου και ανέβασε τη διαφορά για τους γηπεδούχους (35-19, 11'). Με τον Μπαζίνα να δημιουργεί και τους Σταυρακόπουλο, Καπετάκη και Γκρέι να σκοράρουν, ο Προμηθέας έδειξε πως είχε σφυγμό (42-30, 15'). Ο Γουόκερ σκόραρε για την Ρίτας και με τη βοήθεια του Μασιούλις ανέβασε τη διαφορά (51-35, 18'). Ο ΜακΚάλουμ έγραψε τον επίλογο του πρώτου ημιχρόνου, με δική του προσπάθεια, μειώνοντας σε 53-39 για το πρώτο μέρος.



Ο Προμηθέας προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά και με τον Γκρέι βρήκε σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (58-44, 23'). ΜακΚάλουμ και Γκρέι μπήκαν στην εξίσωση και με τον Κόλεμαν να βγάζει ενέργεια στην άμυνα η διαφορά μειώθηκε (62-49, 25'). Ο Προμηθέας δεν μπορούσε να πλησιάσει, με τον Ραντζέβιτσιους να ανεβάζει τη διαφορά (68-51, 27'). Την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο είπε ο Τζόρνταν Γουόκερ, ο οποίος με τρίποντο έγραψε το 77-57.



Ο Νίκος Πλώτας έγινε πρωταγωνιστής για τον Προμηθέα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και μάζεψε τη διαφορά με δικές του προσπάθειες (77-65, 32'). Ο Προμηθέας προσπαθούσε να μειώσει, αλλά ο Σαρτζιούνας δεν το επέτρεψε (83-68, 34'). Οι πρώτοι πόντοι του Ραντζέβιτσιους στο τέταρτο δεκάλεπτο ανέβασαν και πάλι τη διαφορά για τη Ρίτας (86-68, 35'). Οι γηπεδούχοι κράτησαν τον έλεγχο έως το τέλος, όπως και το προβάδισμά τους σε υψηλά επίπεδα και στο τέλος υποχρέωσαν τον Προμηθέα στην πρώτη ήττα του στο BCL.



Τα δεκάλεπτα: 29-19, 55-39, 77-57, 98-79.



Η επόμενη αγωνιστική



Ο Προμηθέας επιστρέφει στο «Δ.Τόφαλος» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων, για να αντιμετωπίσει τη Λέγκια Βαρσοβίας (05/11, 20:00), θέλοντας να κάνει βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του BCL.

Πηγή: Athletiko.gr